Gabriela Firea nu exclude o candidatură independentă pentru al doilea mandat la Primărie

Gabriela Firea nu exclude un al doilea mandat la Primăria Capitalei, chiar din postura de independent, dacă PSD va decide să îi retragă sprijinul politic. Edilul general spune că ar avea un regret dacă nu ar duce la bun sfârşit proiectele începute în acest mandat.

„Mai puţin aş avea un regret pentru persoana mea, nu încerc să fiu nici prea feminină, nici să merg în zona de patetism, am fost o familie modestă, am venit în Bucureşti la facultate, am început să muncesc în presă, până la director, pentru un om care a venit atât de jos, nu înseamnă nimic.

Ar fi un regret pentru faptul că bucureștenii nu sunt înţeleşi de un guvern, pentru mine ca funcţie, normal că aş avea un regret, dar pot să trăiesc liniştită fără aceste funcţii politice, ele reprezintă votul colegilor. Dacă voi candida pentru al doilea mandat, nu exclud o candidatură independentă”, a spus Gabriela Firea.

