Gabriela Firea: Parte din statul paralel e lângă noi

Ministrul de Interne Carmen Dan dă un răspuns misterios la acuzaţiile primarului Bucureştiului, care o acuză că a spionat-o: va spune ce are de zis în faţa parlamentarilor. Gabriela Firea a povestit la televiziunea Romania TV că a fost atenţionată demult să aibă grijă ce mesaje trimite pe WhatsApp.

„Doamna ministru a scos dintr-un dosar, deşi nu ştiu de unde avea să ştie ce voi spune eu, decât dacă îmi urmăreşte corespondenţa probabil, a scos nişte foi şi a spus că sunt nişte print screenuri, nişte xeroxuri, convorbiri private dintre doamna prefect şi un secretar de stat şi o să arate ea (Carmen Dan - n.r.) care e adevărul. Doamna ministru, ne spionaţi, ne urmăriţi, ne controlaţi mesajele, WhatsApp-urile? A întors atunci discuţia şi a spus că domnul secretar de stat le-a pus la dispoziţie. Zic: Dumneavoastră mi-aţi spus, acum un an, să am grijă ce transmit pe WhatsApp pentru că dumneavoastră aveţi la dispoziţie mesajele pe WhatsApp ale unui senator din Bucureşti şi să fiu şi eu precaută şi atentă. Dacă la acest nivel am ajuns... Noi ne luptăm cu statul paralel, dar parte din statul paralel e pe lângă noi”, a spus Gabriela Firea, primarul general al Capitalei.

„Astfel de răspunsuri nu se pot da pe scările ministerului. Aşa că eu vă rog să aveţi răbdare şi să aşteptaţi. „Voi clarificat tot ceea ce este de clarificat într-un cadru instituţional, aşa cum este normal. Un astfel de cadru poate fi mâine (marți, n.red.), la Comisia de Apărare din Senat, unde sunt invitată începând cu ora 14:30”, a răspuns Carmen Dan, ministrul de Interne.

