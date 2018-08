Gabriela Firea, plângere penală pentru un cont fals de Facebook

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a formulat o plângere penală prealabilă la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în legătură cu un cont fals de Facebook şi a depus la Tribunalul Bucureşti o cerere de chemare în judecată în legătură cu un articol publicat de ziarul Libertatea, informează PMB, într-un comunicat de presă.

„Primarul general, Gabriela Firea, s-a adresat Justiţiei pentru a clarifica două situaţii prezentate în mod fals şi tendenţios în presă şi pe reţele de socializare, situaţii care afectează grav atât imaginea primarului general cât şi imaginea instituţiei Primăriei Municipiului Bucureşti şi îngrădesc dreptul constituţional al cetăţenilor de a fi informaţi corect. Primarul general doreşte să transmită, astfel, mesajul că nu tolerează comportamentul celor care publică informaţii false cu privire la activitatea primarului Capitalei şi a instituţiei pe care o conduce”, precizează sursa citată.



În primul caz este vorba despre o plângere penală prealabilă formulată către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie care priveşte difuzarea de „informaţii neadevărate, în numele primarului general”, prin intermediul paginii www.facebook.com/gabrielafireaoficial, pagină care nu îi aparţine edilului şef al Capitalei.



„Una dintre postările publicate pe această pagină este cea conform căreia a fost suplimentat numărul de locuri în taberele organizate vara aceasta de Centrul pentru Seniori al Municipiului Bucureşti, instituţie aflată în subordinea Primăriei Capitalei, imediat după s-a anunţat public că numărul de participanţi e limitat la 1.000, fapt care a generat derută în rândul celor interesaţi să se înscrie în program. Prin publicarea, pe această pagină falsă, de informaţii neadevărate este adusă atingere întregii activităţi desfăşurate în Primăria Capitalei, cu atât mai mult cu cât autorul textelor nu le postează în nume propriu, ci induce ideea că este vorba despre un instrument de comunicare oficial al unei persoane aflată într-o funcţie de demnitate publică”, susţine PMB.



Primarul general a arătat în plângerea prealabilă că „nicio informaţie din această pagină nu reflectă cu adevăr" activitatea Primăriei Capitalei.



Potrivit PMB, în conformitate cu art. 325 din Codul penal, fapta de a introduce, modifica sau şterge fără drept date informatice ori de a restricţiona fără drept accesul la aceste date, rezultând date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii unei consecinţe juridice, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani.

În al doilea caz, a fost depusă la Tribunalul Bucureşti o cerere de chemare în judecată în legătură cu articolul publicat în ziarul „Libertatea” sub titlul „Gabriela Firea & Florentin Pandele - Casa de intervenţii”.



„În articol sunt aduse acuzaţii primarului general, fără ca punctul său de vedere să fie redat, aşa cum prevede Codul Deontologic al Jurnalistului. Deşi Primăria Capitalei a răspuns prompt solicitării ziarului Libertatea, redacţia a publicat materialul pregătit fără a include punctul de vedere pe care, de altfel, l-a solicitat. Răspunsul a fost trimis redacţiei pe 1 august, iar articolul a fost publicat în ediţia din 2 august. Apreciem că, în acest fel, a fost afectată posibilitatea cititorilor de a cunoaşte ambele puncte de vedere, nu doar cel al redacţiei. În plus, publicaţia prezintă afirmaţii false despre faptul că primarul general a demis directorul unui spital din subordinea PMB, când, în realitate, demiterea a fost decisă de Consiliul de Administraţie”, arată comunicatul citat.



Conform aceleiaşi surse, afirmaţiile şi modul grafic în care au fost publicate aduc o gravă atingere imaginii primarului general, „în condiţiile în care fapte care nu s-au întâmplat niciodată„ sunt prezentate ca reale.



„În articol, numele primarului general este asociat cu cel al unor persoane acuzate într-un dosar DNA: poza primarului general apare şi în paginile 4 - 5, alături de fotografia unuia dintre cei acuzaţi în dosar, cu titlul 'Trafic de influenţă', alăturare forţată, de vreme ce Gabriela Firea nu are nicio calitate în dosar”, a precizat PMB.

