Gabriela Firea se lansează discret în cursa prezidențială cu o petrecere la Calul Bălan din Neptun cu peste 200 de femei din PSD

Au mai rămas doi ani până la următoarele alegeri prezidențiale, iar PSD începe să-și pună problema cu cine va intra în cursa prezidențială. La Școala de Vară a femeilor social-democrate, eveniment care are loc zilele acestea în stațiunea Olimp, Gabriela Firea, ministru și primvice PSD, a încercat, prin interpuși, să-și facă cunoscută intenția de a candida. Peste 200 de femei pesediste au luat aseară cina la Calul Bălan, restaurantul favorit al lui Nicolae și Elena Ceaușescu.

Îmbrăcată în alb, Gabriela Firea a luat loc fix în mijlocul prezidiului reuniunii femeilor din PSD, care are loc la hotelul SPA Cocor din Olimp. A zâmbit tot timpul, a vorbit despre realizările ei ca primar sau ca ministru și l-a lăsat pe Paul Stănescu, secretarul general al PSD, să încerce marea cu degetul. “Ne gândim și la președintele României, probabil că trebuie să facem o alegere cu toții. Știm că în ultimii 20 de ani n-am prea avut succes. Cred că cea mai bună soluție pentru desemnarea candidatului va trebui luată într-un scrutin larg în cadrul partidului și pe mine m-ar bucura foarte tare dacă ar fi o doamnă din rândul dvs, că bărbații am văzut ce au făcut în ultimii 30 de ani, mai ales la ultimii doi președinți. Și nu mi-e frică s-o spun, cred că o doamnă ar aduce un echilibru mult mai mare în societatea românească”, a spus de la microfon Paul Stănescu. În dreapta lui, Firea părea un foc de artificii. Ea s-a întins apoi către Stănescu și a bătut palma cu el, aproape bărbătește “Pe dvs noi vă îmbrățisăm direct, nu doar vă aplaudăm”, i-a spus Firea de la microfon, ca un răspuns la o ultimă replică din discursul lui Paul Stănescu, în care el sugerase să nu se mai aplaude la ședințele PSD. “În politică nimic nu se dă, totul se ia. Că ești bărbat, că ești femeie. Sigur că bărbații sunt mai misogini, dar știm lucrurile astea. Dar pentru asta trebui să vă bateți”, a mai spus secretarul general al PSD.

În PSD există mai multe opțiuni pentru o candidatură la alegerile prezidențiale din 2024, cele mai bine cotate nume, potrivit sondajelor de opinie recente, fiind cele ale lui Mircea Geoană, Alexandru Rafila, Marcel Ciolacu sau Gabriela Firea.

Gabriela Firea părea că a intrat deja în campanie electorală la reuniunea femeilor social-democrate. Mai ales că președintele partidului, Marcel Ciolacu, invocând probleme de sănătate în familia sa, a renunțat să mai apară la Olimp în cursul zilei de ieri. În timp ce Gabriela Firea continuat să zâmbească în toate fotografiile de tip selfie pe care colegele sale de partid i le cereau, celălalt posibil pretendent la prezidențiale, aflat și el la Olimp, îl numim aici pe ministrul Sănătății Alexandru Rafila, a părut tot timpul desprins de realitate. Discursul său axat pe problemele din sănătate aproape că le-a adormit pe cele care au mai rezistat în sală.

Pe seară, toate cele peste 200 de femei social-democrate s-au mutat cu cinci autocare la un restaurant celebru din Neptun, Calul Bălan. Se pare că, înainte de 1989, acesta ar fi fost restaurantul favorit al familiei Ceaușescu. Accesul turiștilor la restaurantul Calul Bălan a fost restricționat aseară, numeroase familii care veniseră să ia cina fiind informate la intrare că “localul este rezervat pentru o petrecere privată”. A fost alungată, de asemenea, o femeie de etnie romă care încerca să vândă flori la petrecerea de la Calul Bălan. "E numa' femei aicea...", se plângea florăreasa.