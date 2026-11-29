Senatoarea PNL Gabriela Horga susține că vicepremierul Marian Neacşu „i-a mai luat o competenţă” prim-ministrului Luca Niculescu şi „a dat-o direct în stiloul miniştrilor PSD care au companii în subordine”, susţinând că Guvernul „controlat” de Neacşu „a dat liber la majorarea salariilor şi la angajări” în companiile cu capital de stat şi în regiile autonome chiar pe finalul anului 2026. „Pot face acest lucru chiar şi companiile cu pierderi sau care au datorii istorice la buget! Este necesar doar ca acele companii să ceară aprobare de la miniştrii PSD şi să-şi rectifice repede bugetele până la finalul anului”, adaugă Horga.

„Guvernul controlat de Marian Neacşu a dat liber la majorarea salariilor şi la angajări în companiile cu capital de stat şi în regiile autonome chiar pe finalul anului 2026.

Pot face acest lucru chiar şi companiile cu pierderi sau care au datorii istorice la buget! Este necesar doar ca acele companii să ceară aprobare de la miniştrii PSD şi să-şi rectifice repede bugetele până la finalul anului”, afirmă Gabriela Horga într-un mesaj pe Facebook.

Ea spune că aprobarea majorării de salarii sau a angajărilor „nu se mai face prin memorandum al Guvernului”, iar prim-ministrul „nu mai are niciun cuvânt de spus”.

„Practic, domnul Neacşu i-a mai luat o competenţă domnului Niculescu şi a dat-o direct în stiloul miniştrilor PSD care au companii în subordine. Deci liber la angajări în companii de stat şi la creşteri de cheltuieli salariale!”, consideră Horga.

Senatoarea liberală afirmă că ordonanţa a fost adoptată „la doar o săptămână după ce acelaşi Marian Neacşu promitea reforma şi restructurarea companiilor de stat, şi tot la o săptămână de când au fost majorate «în secret» salariile la Transgaz şi Transelectrica”.

„A început bine reforma, nu? Acum, prin OUG 47, au dat liber la majorări de salarii şi la angajări în toate companiile de stat. Cu siguranţă că vor profita de această ocazie şi PSD îşi va mai angaja alţi sinecurişti, pe salarii mari. Un motiv există pentru această «prioritate», nu? Păi, nu din acest motiv l-au demis pe Bolojan?”, afirmă Horga.

Senatoarea le cere lui Sorin Grindeanu şi lui Marian Neacşu „să explice dacă este normal ca salariile să crească în companiile în care statul pompează anual, între 14 şi 19 miliarde de lei subvenţii, din banii românilor”.

„Da! Majorările de salarii sau angajările de sinecurişti nu sunt din performanţa economică a acestor operatori, ci din banii noştri. Să ne explice aceiaşi lideri PSD cu ce au greşit medicii, profesorii, învăţătorii, poliţiştii, militarii, artiştii şi funcţionarii publici cărora nu li s-au mai indexat salariile de ceva ani, din cauza deficitului lăsat de Ciolacu, că lor nu li se acordă majorări. Dar companiile de stat au fost prioritare pentru PSD!”, precizează sursa citată.

Horga mai spune că aşteaptă să vadă „cum va explica PSD pensionarilor că nu sunt bani pentru indexarea pensiilor cu 7,3%, dar sunt bani pentru salarii mari în companii păguboase, pentru subvenţionarea pierderilor şi pentru angajarea rudelor şi prietenilor sau pentru pensionarii speciali angajaţi în companiile de stat”.

„Ştiţi că şi legea guvernului Bolojan care prevede limitarea cumulului pensiei speciale cu salariul în companii şi instituţii de stat este blocată la Camera Deputaţilor tot de Grindeanu! De asta nu se reduc cheltuielile bugetare cu PSD, de asta nu vor fi niciodată bani suficienţi pentru pensii, alocaţii şi oamenii care muncesc cu adevărat! Clientela este prima sub protecţia PSD”, conchide senatoarea PNL.

Editor : A.C.