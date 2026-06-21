Gabriela Horga, propusă ca vicepreședinte PNL în echipa lui Ilie Bolojan: „Îmi asum acest proiect cu seriozitate și responsabilitate”

Senatoarea PNL Gabriela Horga, propusă ca vicepreşedinte în echipa lui Ilie Bolojan, spune că este nevoie de un partid unit, puternic şi credibil, capabil să ofere soluţii reale şi să respecte încrederea oamenilor.

Ea a apreciat, duminică, într-o postare pe Facebook că, alături de Ilie Bolojan, Dan Motreanu, Robert Sighiartău, Mircea Abrudean, Ioan Popa, Siegfried Mureşan, Oana Gheorghiu, Alexandru Muraru, Dragoş Pîslaru şi Florin Roman, îşi asumă acest proiect cu „seriozitate şi responsabilitate”.

„Sunt membră a PNL de 20 de ani, de la vârsta de 21 de ani. Am crescut în acest partid şi am parcurs toate etapele de implicare: de la vicepreşedintă a organizaţiilor naţionale de studenţi şi tineret, până la structurile naţionale de conducere. Am ocupat de două ori funcţia de secretar general adjunct al PNL şi am participat, alături de colegi, la numeroase campanii electorale şi proiecte importante pentru PNL.

Vin în această echipă cu experienţa acumulată în mediul academic, în Parlament şi în autorităţi de reglementare. Sunt conferenţiar universitar la FABIZ - ASE Bucureşti, senator şi preşedinta Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital din Senat. Activitatea mea s-a concentrat asupra politicilor fiscale, sprijinirii antreprenoriatului şi IMM-urilor, dezvoltării sectorului financiar şi a pieţei de capital. Am avut, de asemenea, responsabilităţi executive ca vicepreşedintă a Autorităţii de Supraveghere Financiară, responsabilă de piaţa de capital, şi ca secretar de stat cu atribuţii în domeniul finanţelor publice şi fiscalitate'”, s-a caracterizat senatoarea PNL, propusă pentru una dintre cele opt funcţii de vicepreşedinte în PNL.

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Horga crede „într-un PNL modern, serios şi conectat la aşteptările românilor, dar care îşi păstrează identitatea, valorile şi respectul pentru cei care au construit acest partid de-a lungul timpului”.

Viitorul Birou Permanent Naţional al PNL va fi format din echipa propusă prin moţiunea „Modernizare cu rădăcini” - preşedintele, prim-vicepreşedintele, secretarul general şi cei opt vicepreşedinţi, alături de liderii organizaţiilor judeţene, din rândul cărora vor fi aleşi opt vicepreşedinţi regionali.

„Este o formulă care îmbină o echipă propusă de Ilie Bolojan (...) cu reprezentarea organizaţiilor din întreaga ţară. Avem nevoie de un partid unit, puternic şi credibil, capabil să ofere soluţii reale şi să respecte încrederea oamenilor. «Modernizare cu rădăcini» înseamnă, pentru mine, un PNL care îşi cunoaşte trecutul, îşi respectă valorile şi are curajul să construiască pentru viitor”, a scris Horga pe reţeaua de socializare.

Congresul Extraordinar al PNL se va reuni, duminică, pentru a decide noua structură de conducere şi pentru a alege preşedintele partidului şi echipa sa, singurul care şi-a înregistrat candidatura fiind actualul şef al formaţiunii, Ilie Bolojan.

Editor : Ș.R.