Video Gafă a ministrului Educației, Mihai Dimian: La Bacalaureat avem o medie de 5 pentru a promova acest examen

Ministrul Educației, Mihai Dimian, a făcut o gafă în timpul unei declarații susținute la Iași marți, afirmând în mod eronat că pragul de promovare la Bacalaureat este media 5. 

Aflat într-o vizită de lucru în județul Iași, ministrul Educației, Mihai Dimian, a afirmat că „spre deosebire de Bacalaureat, unde avem o medie de 5 pentru a promova acest examen”, deși legislația în vigoare prevede că media minimă de promovare este 6,00, cu condiția obținerii a cel puțin nota 5 la fiecare probă scrisă. Declarația a fost făcută în contextul unei discuții despre simulări și evaluarea elevilor, transmite Ziarul de Iași.

„Spre deosebire de Bacalaureat, unde avem o medie de 5 pentru a promova acest examen (…) la Evaluarea Națională nu avem o astfel de medie, drept urmare întrebarea este dacă facem această evaluare pentru a ierarhiza elevii într-o anumită zonă (…) Este important să folosim aceste note pentru a departaja sau e diferit de pragul notei 5, cum este la Bacalaureat?” a afirmat ministrul Educației la Iași. 

În realitate, media generală la Bacalaureat se calculează ca medie aritmetică a notelor obținute la probele scrise, cu două zecimale, fără rotunjire, cu excepția cazurilor limită – precum 5,99, care se rotunjește la 6,00 pentru promovare. 

Vizita ministrului Mihai Dimian la Iași face parte dintr-o serie de întâlniri oficiale, acesta participând marți, 14 aprilie, la o conferință de presă la Inspectoratul Școlar Județean Iași. În cadrul aceleiași intervenții, ministrul Mihai Dimian a vorbit și despre rolul părinților în educație, susținând că elevii petrec doar aproximativ 15% din timp la școală, restul revenind mediului familial, potrivit publicației locale. 

Ministrul a subliniat că lipsa implicării părinților poate influența rezultatele elevilor și a menționat existența unor zone mai puțin performante, în ciuda prezenței profesorilor dedicați și a programelor derulate de minister pentru reducerea abandonului școlar. 

