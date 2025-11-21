Live TV

Video Gafă. Cum i-a conectat premierul Bolojan pe angajații ANAF la „pantograf”, în loc de „poligraf”

Ilie Bolojan a confundat termenul „poligraf” cu „pantograf”.

Ilie Bolojan a declarat în conferința de presă de vineri că articolul referitor la testarea angajaților ANAF cu poligraful a fost eliminat după ce a fost declarat neconstituțional de CCR. În acest fel, legea nu va mai întâmpina obstacole și va putea fi decalarată constituțională de Curte, urmând să meargă apoi la adoptare, a mai precizat premierul. Doar că Ilie Bolojan a confundat termenul „poligraf”, un instrument controversat de măsurare a declarațiilor mincinoase, care se bazează pe starea emoțională a persoanei verificate, cu „pantograf”, care este un ansamblu tehnic ce asigură alimentarea cu energie electrică a tramvaielor și locomotivelor.

„Al treilea subiect este cel legat de pachetul fiscal și de reforma administrației. În ceea ce privește pachetul fiscal, suntem în situația în care pachetul al doilea a fost întârziat ca urmare a contestațiilor depuse la CCR și ca urmare a deciziei Curții de a declara articolul care se referă la testarea cu pantograful a angajaților ANAF ca neconstituțională”, a declarat Ilie Bolojan în conferința de presă, confundând termenul „poligraf”, cu „pantograf”.

„În Parlament au fost acele articole care au fost declarate neconstituționale, nu s-a făcut nicio altă modificare, prin umare pornim de la premiza că foarte probabil acest pachet va fi declarat constituțional”, a subliniat premierul.

Limitarea cumulării pensie-salariu. Bolojan: „Proiectul vizează pensiile necontributive”. De ce sunt exceptați șefii instituțiilor

 

Editor : Liviu Cojan

