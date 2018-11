Gafa lui Teodorovici. Scenariu Moise Guran: Vă amințiți de Ioan Rus? Poate n-a spus întâmplător

Este atât de contrariant ceea ce a spus ministrul Eugen Teodorovici, încât te duce cu gândul că și-a calculat această declarație pentru a fi pretextul perfect ca să iasă din guvern, într-un moment în care datele economiei nu arată deloc bine, sugerează jurnaliștii Cătălin Striblea și Moise Guran.

Cătălin Striblea și Moise Guran cred că Eugen Teodorovici nu a făcut întâmplător controversata declarație despre limitarea dreptului la muncă al cetățenilor UE Foto: captură TV

Declarația controversată a ministrului de finanțe, Eugen Teodorovici, care a spus marți că le-a propus colegilor săi din UE să fie limitat la cinci ani dreptul la muncă al cetățenilor europeni într-o țară UE , a fost dezbătută la „Jurnalul de seară” de jurnaliștii Cătălin Striblea, Moise Guran și Claudiu Pândaru.

Mai mult, Moise Guran și-a adus aminte de o declarație la fel de controversată făcută de fostul ministru al transporturilor, Ioan Rus, la Digi24, în urma căreia și-a dat demisia. Teoria sa este că a fost un gest intenționat al ministrului, care voia să scape de presiunea de a semna un contract dubios pentru autostrada Comarnic-Brașov. Cam așa crede Moise Guran că ar sta lucrurile și acum. Dacă nu, miniștrilor ar trebui să li se facă un control antidoping, spune jurnalistul, care se întreabă dacă nu cumva demersul lui Teodorovici nu se încadrează cumva la fapte penale.

Cătălin Striblea: „Nu știu care e gândirea dlui Teodorovici, poate se teme că România rămâne o țară goală și i s-a zis de la partid: Bă, nu mai avem proști pe care să-i păcălim. Nu mă puneți să caut o explicație logică. Mă gândesc mai curând că e o fumigenă, da, că e o prostie, și prea au venit coordonate, deci ăștia s-au pus cu ceva cap la cap, și el, și dna Pintea și cred că și dna Andronescu mai are ceva asemănător, și au ieșit toți odată să spună o prostie. Dar de ce să spui o prostie atât de mare? Pentru declarația asta dl. Teodorovici poate să-și dea demisia”.

Ministrul Sorina Pintea vrea să-i oblige pe medicii rezidenți să rămână în țară

Ecaterina Andronescu vrea să introducă bacalaureatul profesional. Cine ar putea susține examenul

Moise Guran: „Cred că până în weekend nu va mai fi ministru. Nu are logică. N-a făcut o declarație politică. A cerut în Ecofin (miniștrii finanțelor din UE - n.r.)! Dar are vreun mandat în sensul ăsta? Știi la ce m-am gândit prima dată? Mi-am amintit de Ioan Rus, într-o emisiune la Digi24. Când ne-am trezit că zice: Românii pleacă la muncă în străinătate, dar soțiile lor devin curve și copiii lor se golănesc. Noi n-am înțeles ce s-a întâmplat atunci imediat, dar după-aia am înțeles - mă rog, tot la nivel de speculație a rămas, cel puțin ăsta e scenariul meu, că pe Ioan Rus nu poți să-l bănuiești de prostie, ba din contră, poți să-l bănuiești de inteligență. El era atunci pe punctul sau era sub presiunea de a semna un contract de opt miliarde pentru o autostradă de 60 de km. Mai țineți minte? Un contract făcut de Șova, de Dan Șova, înaintea lui, pentru Comarnic-Brașov. Și el avea o mare presiune. Era Ponta pe el: semnează contractul, semnează contractul! (Și a vrut să iasă din poveste...) Păi? Ce s-a întâmplat mai departe? Ne uităm la efecte: și-a dat demisia și a plecat acasă. Întâmplător, astăzi, dl. Teodorovici ne-a anunțat și că după zece luni deficitul e 2,2 la sută, dar să stăm liniștiți că până la sfârșitul anului stă în 3 la sută, adică 0,8 pe ultimele trei luni, când se plătesc facturile! E un scenariu (că Teodorovici ar putea să iasă din guvern - n.r.). Dacă nu e asta, cred că ar trebui să cerem control antidoping pentru miniștri. Nu glumesc! Mă întreb dacă nu cumva e faptă penală ce-a făcut el. Să te duci în Ecofin și să ceri... ce a făcut el e o încălcare a drepturilor fundamentale ale tuturor cetățenilor români”.

Dezbaterile din emisiunea „Jurnalul de seară” le puteți urmări AICI și AICI.

