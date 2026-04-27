Garanția ministrului interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru: „Niciun venit salarial nu va scădea. Creșterile vor ține pasul cu economia”

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a declarat luni că acordul Guvernului Bolojan este că, după ce anul trecut a fost un efort foarte mare de ajustare, salariile în sectorul public ar trebui să crească în conformitate cu dezvoltarea economiei. El a dat asigurări că, prin legea salarizării, niciun venit salarial nu va scădea.

„Suntem într-un acord pe termen mediu de a ajunge la normalitate cu privire la acest deficit bugetar și spațiul fiscal pe care îl avem este unul limitat. Orice proiect de salarizare trebuie să se încadreze în ceea ce România își permite să facă din această perspectivă. În al doilea rând, în mod evident, ne concentrăm pe inechitățile salariale. Acordul nostru al Guvernului Bolojan este că, după ce anul trecut a fost un efort foarte mare de ajustare, salariile în sectorul public ar trebui să crească în conformitate cu dezvoltarea economiei. Așa cum așteptăm o creștere economică, care, așa cum este ea, este foarte firesc să dai o perspectivă a administrației publice astfel încât lumea să înțeleagă care este evoluția salarială.

Dacă ai face o indexare a salariilor așa cum sunt ele astăzi, inechitățile n-ar face decât să se adâncească. Dacă adaugi niște lucruri pe un sistem inegal, inegalitățile vor crește. Și atunci, ce încercăm să facem prin această lege de salarizare este să creăm din nou acele legături între familiile ocupaționale, acele corelații care să așeze grila pe bază de coeficienți într-un mod profesionist, astfel încât să ai în toată salarizarea publică o ierarhie care pleacă de la președinte și, pe partea de jos, este la salariile debutanților”, a declarat ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru.

Asistență de la Banca Mondială și corectarea inechităților

El a precizat că pentru aceste demersuri a existat asistență din partea Băncii Mondiale.

„Ambiția, în acest moment, este să putem avea acești coeficienți, aceste grile, aceste discrepanțe corectate, inechitățile acestea rezolvate într-o anvelopă bugetară care urmează să fie definitivată”, a mai spus Pîslaru.

Ministrul a arătat că a primit de la ministrul PSD Florin Manole o variantă de proiect, care nu este neapărat varianta care să aibă vreo confirmare de la Ministerul Finanțelor Publice.

„Nu există o variantă care să fie adoptată sau agreată de Ministerul Finanțelor Publice, în sensul că impactul nu a putut să fie calculat, pentru că nu au existat consultări publice”, a subliniat Dragoș Pîslaru.

Garanția ministrului: „Veniturile nu vor scădea”

Ministrul interimar al Muncii a reiterat că „niciun venit salarial nu va scădea”.

„Asta este un lucru foarte important de înțeles ca principiu. Asta înseamnă că toată lumea va fi protejată, veniturile tuturor celor din administrația publică vor fi protejate, evident însemnând că, în anumite cazuri, vor fi anumite evoluții pozitive, iar în alte cazuri, dacă sunt cumva peste coeficienți sau peste grile, salariile vor rămâne la nivelul la care sunt în acest moment”, a explicat Pîslaru.

Ministrul a mai spus că nu va scoate proiectul în transparență până când nu vor exista două elemente fundamentale: analiza de impact și calculul anvelopei bugetare din partea Ministerului Finanțelor Publice, pentru a stabili ce își permite România și pentru a continua demersul început la Cotroceni, cu medierea președintelui, în vederea obținerii unui acord politic înainte de lansarea în transparență.

Dragoș Pîslaru a mai declarat că, din perspectiva calendarului, termenele sunt strânse.

„Până pe 31 august, legea ar trebui să fie promulgată. Intenția mea este ca, de pe 4 mai, să începem aceste consultări, dar lucrurile depind de cele două elemente pe care vi le-am menționat mai devreme. Există și vom avea întâlniri în această săptămână, pentru a vedea modul în care putem trece de aceste două elemente importante: anvelopa bugetară și acordul politic în spate”, a explicat Dragoș Pîslaru.

Citește și:

Cum ar fi aflat președintele Nicușor Dan despre moțiunea PSD-AUR (surse)

Ministrul interimar al Muncii a mai afirmat că legea salarizării nu ar trebui politizată.

„Este un proiect care pune ordine și așează niște lucruri în administrație. Și cu acest mesaj exprim încă o dată dezideratul că un acord politic ar putea să fie foarte important”, a spus el.

„Pot să vă garantez că veniturile nu vor scădea. Dacă plecăm de la acest principiu, care este foarte important, toată lumea care se află în sectorul public poate să fie asigurată că, în cel mai rău caz, va aștepta o perioadă până când se vor indexa salariile cu totul, pe valoarea de referință, ca să aibă creșteri salariale, presupunând că există niște locuri în care grilele au fost modificate sectorial sau punctual și au salarii care sunt mai mari decât coeficienții existenți. Dar mesajul meu, fără dubiu, este acela că va exista o prevedere expresă în proiectul de lege care spune că veniturile care sunt în plată nu vor scădea”, a mai spus Pîslaru.

Editor : C.A.