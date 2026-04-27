Garanția ministrului interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru: „Niciun venit salarial nu va scădea. Creșterile vor ține pasul cu economia”

Ministrul fondurilor europene, Dragoș Pîslaru. Foto gov.ro
Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a declarat luni că acordul Guvernului Bolojan este că, după ce anul trecut a fost un efort foarte mare de ajustare, salariile în sectorul public ar trebui să crească în conformitate cu dezvoltarea economiei. El a dat asigurări că, prin legea salarizării, niciun venit salarial nu va scădea.

„Suntem într-un acord pe termen mediu de a ajunge la normalitate cu privire la acest deficit bugetar și spațiul fiscal pe care îl avem este unul limitat. Orice proiect de salarizare trebuie să se încadreze în ceea ce România își permite să facă din această perspectivă. În al doilea rând, în mod evident, ne concentrăm pe inechitățile salariale. Acordul nostru al Guvernului Bolojan este că, după ce anul trecut a fost un efort foarte mare de ajustare, salariile în sectorul public ar trebui să crească în conformitate cu dezvoltarea economiei. Așa cum așteptăm o creștere economică, care, așa cum este ea, este foarte firesc să dai o perspectivă a administrației publice astfel încât lumea să înțeleagă care este evoluția salarială.

Dacă ai face o indexare a salariilor așa cum sunt ele astăzi, inechitățile n-ar face decât să se adâncească. Dacă adaugi niște lucruri pe un sistem inegal, inegalitățile vor crește. Și atunci, ce încercăm să facem prin această lege de salarizare este să creăm din nou acele legături între familiile ocupaționale, acele corelații care să așeze grila pe bază de coeficienți într-un mod profesionist, astfel încât să ai în toată salarizarea publică o ierarhie care pleacă de la președinte și, pe partea de jos, este la salariile debutanților”, a declarat ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru.

El a precizat că pentru aceste demersuri a existat asistență din partea Băncii Mondiale.

„Ambiția, în acest moment, este să putem avea acești coeficienți, aceste grile, aceste discrepanțe corectate, inechitățile acestea rezolvate într-o anvelopă bugetară care urmează să fie definitivată”, a mai spus Pîslaru.

Ministrul a arătat că a primit de la ministrul PSD Florin Manole o variantă de proiect, care nu este neapărat varianta care să aibă vreo confirmare de la Ministerul Finanțelor Publice.

„Nu există o variantă care să fie adoptată sau agreată de Ministerul Finanțelor Publice, în sensul că impactul nu a putut să fie calculat, pentru că nu au existat consultări publice”, a subliniat Dragoș Pîslaru.

Ministrul interimar al Muncii a reiterat că „niciun venit salarial nu va scădea”.

„Asta este un lucru foarte important de înțeles ca principiu. Asta înseamnă că toată lumea va fi protejată, veniturile tuturor celor din administrația publică vor fi protejate, evident însemnând că, în anumite cazuri, vor fi anumite evoluții pozitive, iar în alte cazuri, dacă sunt cumva peste coeficienți sau peste grile, salariile vor rămâne la nivelul la care sunt în acest moment”, a explicat Pîslaru.

Ministrul a mai spus că nu va scoate proiectul în transparență până când nu vor exista două elemente fundamentale: analiza de impact și calculul anvelopei bugetare din partea Ministerului Finanțelor Publice, pentru a stabili ce își permite România și pentru a continua demersul început la Cotroceni, cu medierea președintelui, în vederea obținerii unui acord politic înainte de lansarea în transparență.

Dragoș Pîslaru a mai declarat că, din perspectiva calendarului, termenele sunt strânse.

„Până pe 31 august, legea ar trebui să fie promulgată. Intenția mea este ca, de pe 4 mai, să începem aceste consultări, dar lucrurile depind de cele două elemente pe care vi le-am menționat mai devreme. Există și vom avea întâlniri în această săptămână, pentru a vedea modul în care putem trece de aceste două elemente importante: anvelopa bugetară și acordul politic în spate”, a explicat Dragoș Pîslaru.

Citește și:

Cum ar fi aflat președintele Nicușor Dan despre moțiunea PSD-AUR (surse)

Ministrul interimar al Muncii a mai afirmat că legea salarizării nu ar trebui politizată.

„Este un proiect care pune ordine și așează niște lucruri în administrație. Și cu acest mesaj exprim încă o dată dezideratul că un acord politic ar putea să fie foarte important”, a spus el.

„Pot să vă garantez că veniturile nu vor scădea. Dacă plecăm de la acest principiu, care este foarte important, toată lumea care se află în sectorul public poate să fie asigurată că, în cel mai rău caz, va aștepta o perioadă până când se vor indexa salariile cu totul, pe valoarea de referință, ca să aibă creșteri salariale, presupunând că există niște locuri în care grilele au fost modificate sectorial sau punctual și au salarii care sunt mai mari decât coeficienții existenți. Dar mesajul meu, fără dubiu, este acela că va exista o prevedere expresă în proiectul de lege care spune că veniturile care sunt în plată nu vor scădea”, a mai spus Pîslaru.

Top Citite
Diana Buzoianu, ministra Mediului.
1
Ministrul Mediului: Reprezentanţii PSD se pregătesc să dea concursuri în unele...
nicusor dan face declaratii
2
Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan: „Am ajuns într-o...
orban
3
Ungaria: Viktor Orban a anunțat că renunţă la mandatul de parlamentar. Dar rămâne în...
Militari NATO
4
Culisele Forțelor Speciale NATO. Soldații de elită trimiși in luptă când misiunea e prea...
Vladimir Lipaev, ambasadorul rus la București
5
Ce a spus ambasadorul Rusiei la București după ce două drone, din care una cu explozibil...
De nicăieri: divorțează după 16 ani! ”Merit asta”. Ea are 40 de ani, el - 54 și au împreună doi copii
Digi Sport
De nicăieri: divorțează după 16 ani! ”Merit asta”. Ea are 40 de ani, el - 54 și au împreună doi copii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Conceptual image of war between Israel and Iran, using flag, sunset and silhouette
Un lider european spune că SUA „sunt umilite” în Iran. „Problema cu conflictele e că nu trebuie doar să intri, ci să și ieși”
Ministrul Muncii, Florin Manole
Florin Manole va preda proiectul legii salarizării ministrului interimar Dragoș Pîslaru: „Nimeni nu va pierde din venituri”
Donald Trump.
Donald Trump va convoca luni o ședință de criză privind Iranul. Negocierile privind Strâmtoarea Ormuz sunt în impas
harta cu stramtoarea ormuz
Surse Axios dezvăluie ce cuprinde cea mai recentă ofertă de pace a Iranului pentru Trump
Vladimir Putin va avea o întrevedere cu ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi. Foto Profimedia
Șeful diplomației iraniene a sosit în Rusia, unde urmează o întrevedere cu Putin. „Front unit în fața forțelor hegemonice mondiale”
Recomandările redacţiei
nicusor dan 2
Cum ar fi aflat președintele Nicușor Dan despre moțiunea PSD-AUR...
Kelemen Hunor
Kelemen Hunor: „De săptămâna viitoare, probabil, acest guvern va...
fritz
Președintele USR exclude soluția unui prim-ministru tehnocrat dacă...
manfred weber face declaratii
Manfred Weber, liderul PPE: Suntem foarte îngrijoraţi de ultimele...
Ultimele știri
Ciucu: Crizele politice sunt create exclusiv pe baza intereselor. Oameni bogaţi şi puternici vor mai multă bogăţie şi mai multă putere
Paradoxul puterii militare: cum pot slăbi intervențiile SUA și Israelului în Orientul Mijlociu propriile poziții strategice
Preşedintele Donald Trump susţine o propunere făcută pe o reţea socială: Vrea să redenumească agenția ICE în „NICE”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Uranus intră în Gemeni pentru următorii 8 ani. Zodiile care își reinventează complet viața
Cancan
BREAKING‼️ România, afectată de un jet polar și un blocaj Omega: vin temperaturi de -7 grade Celsius↘️
Fanatik.ro
Răzvan Lucescu a vorbit deschis despre posibilitatea de a lucra cu MM Stoica și Gigi Becali la FCSB: „Cred că...
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Alimentul pe care Cristiano Ronaldo nu-l mai consumă deloc. Se găsește în toate supermarketurile din România...
Adevărul
Animalul dispărut care revine în pădurile din România după mai bine de 200 de ani: au fost aduse patru...
Playtech
Soveja, satul unic în Europa, a ars aproape complet. Era considerat staţiunea bogaţilor în timpul...
Digi FM
Cade Guvernul Bolojan? Aritmetica parlamentară la zi
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Îl așteaptă o suspendare ”istorică”, după ce i-a dat un pumn direct în figură adversarului! Clubul l-a...
Pro FM
Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, prima reacție după nunta artistului: „Dacă ei cred în căsătorie...”
Film Now
Cât mai au de așteptat fanii James Bond pentru un nou film cu agentul 007. Cea mai lungă pauză din istoria...
Adevarul
Destinația unde o bere costă 1 euro și mâncarea 3 euro: „Capitala, un mini Dubai”
Newsweek
Vor primi pensionarii cu grupe bani în plus la pensie? Consiliul Legislativ a dat verdictul DOCUMENT
Digi FM
Dieta lui Fuego care l-a ajutat să slăbească 15 kilograme. „Orice fruct aţi mânca vă îngrăşaţi”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
“Ajută sau încurcă digestia apa băută în timpul mesei? Ce spun medicii gastroenterologi” is locked Ajută sau...
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
„Ea va fi mereu familia mea”. Melanie Griffith, fericită la brațul lui Antonio Banderas, la 11 ani de la...
UTV
Cum a apărut mama lui Dorian Popa la nunta artistului. Imaginile cu „Mamișor” și nora ei au devenit virale