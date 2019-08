George Maior, ambasadorul României la Washington, a declarat, pentru Digi24, că nu se pregătește să încheie misiunea din SUA. Oficialul a spus, printre altele, că nu-și va schimba orientarea social-democrată pe care a avut-o „dintotdeauna”.

Cristina Cileacu: Domnule Maior, bine aţi revenit la Digi24, din nou după Reuniunea Anuală a Ambasadorilor Români, acum cu un nou ministru. Cum este noul ministru şi cum vi se par planurile pe care le-a anunţat la această reuniune?

George Maior, ambasadorul României la Washington: Eu o cunosc pe doamna Mănescu de ceva timp, acum evident dânsa are o nouă calitate, ministru de externe. În primul rând, vreau să vă spun că mi-a plăcut, şi nu prea folosesc termeni laudativi foarte des, discursul domniei sale pe realitatea internaţională actuală şi definirea priorităţilor României în această lume dinamică. Un discurs care a arătat foarte bine, pe de o parte multilateralismul ca element al globalizării pus sub presiune de competiţia de putere şi de politici de putere tot mai accentuată, lucru pe care nu l-am mai văzut la alţi miniştri de externe pus atât de accentuat. În al doilea rând, cred că s-a adaptat foarte repede şi la realităţile interne ale ministerului, în sensul în care din discuţiile pe care le-am avut se pare că cunoaşte foarte bine problemele legate de nişte elemente administrative şi de eficienţă în comunicare care ar trebui totuşi schimbate în minister, deci premise foarte bune.

Cristina Cileacu: Doamna Mănescu a rămas ministru, deşi, eraţi deja în România în momentul în care s-a produs „divorţul" puterii, al alianţei care conduce ţara. S-a folosit cuvântul „trădare". Cum să interpretăm acest lucru?

George Maior: Noi folosim cuvântul acesta aproape cotidian, fără să avem nici cea mai mică înţelegere a noţiunii, eu mă bucur că a rămas şi în orice caz, nu se poate spune că a trădat interesul naţional actual al României, prin acest gest.

Maior: Nu mă pregătesc să închei misiunea la Washington

Cristina Cileacu: Dvs. sunteţi ambasador la Washington de aproape 4 ani, în septembrie se va împlini acest număr de ani. În mod normal, o misiune diplomatică cam atât durează.

George Maior: Eu ştiu şi alţi ambasadori la Washington care au stat 7-6 ani, este o cutumă, eu voi rămâne câtă vreme ministerul are nevoie de mine.

Cristina Cileacu: Deci nu vă pregătiţi să vă încheiaţi misiunea la Washington?

George Maior: Chiar deloc.

Cristina Cileacu: Dacă ar fi să se încheie această misiune la Washington, pentru că suntem în România şi...

George Maior: Se va încheia o dată...

Cristina Cileacu: Da. Ce urmează pentru George Maior? Vă continuaţi cariera diplomatică, vă îndreptaţi spre politică?

George Maior: Eu, poate unii au uitat acest lucru, mi-am început cariera în anii 90, la minister. Am intrat în minister ca tânăr diplomat, referent, apoi am dat examene pentru toate gradele diplomatice, ataşat, referent 3, 2, 1, ministru consilier, până la urmă am primit din partea domnului Iliescu şi un decret prezidenţial prin care am rangul de ambasador în minister. Deci, eu am această poziţie de ambasador în minister, profesională, care poate fi continuată, sunt şi profesor universitar, sunt multe opţiuni.

Maior: Orientarea mea dintotdeauna a fost social-democrată și nu mi-o schimb

Cristina Cileacu: Dar cariera politică aţi început-o la PSD. Şi dacă ar fi să urmaţi şi o carieră politică, dacă ar fi să renunţaţi să spunem la cea diplomatică, înspre ce partid v-aţi îndrepta?

George Maior: Nu mă gândesc la o opţiune politică, dar rămâne deschis acest lucru, în orice caz, orientarea mea dintotdeauna a fost social-democrată şi nu mi-o schimb ca alţii.

Cristina Cileacu: Cum vi se pare această mai degrabă involuţie a celui mai mare partid din România? Pentru că, pe vremea când eraţi dvs în PSD, avea o putere, acum vedem că, cade liber în sondaje şi nu numai.

George Maior: Nu vreau să comentez, nu facem politică, pe mine mă interesează cel mai mult stabilitatea şi predictibilitatea guvernului şi instituţiilor statale în general, în ceea ce priveşte evoluţia politicii externe a României, care nu ia o pauză în funcţie de evoluţiile politice, niciodată.

Maior: Vizita lui Iohannis în SUA a fost remarcabilă

Cristina Cileacu: Să revenim un pic la misiunea dvs de la Washington. A fost recenta vizită a preşedintelui Iohannis, toată lumea a spus că este o vizită de succes, aproape toată lumea, pentru că au fost şi critici care au spus că s-a întors acasă cu o sepcuţă şi cu foarte multe promisiuni. Aţi fost direct implicat în această vizită, deci să spunem că sunteţi subiectiv, dar totuşi, diplomatic vorbind, cum poate fi descrisă această a doua vizită pe care preşedintele Iohannis o face la Washington?

George Maior: A spus şi domnia sa bine, ieri, în discursul în faţa ambasadorilor că relaţia şi parteneriatul strategic cu SUA au atins un punct culminant, un maxim istoric şi vizita se înscrie în aceşti parametri. Nu sunt subiectiv, în diplomaţie există criterii clare de evaluare. În momentul în care te întâlneşti cu întreg guvernul american, pe lângă preşedintele Trump, în momentul în care pe toate direcţiile mari de interacţiune cu SUA, securitate, direcţia economică, energie, cultură, au loc discuţii aprofundate şi urmate de decizii bune în favoarea intereselor româneşti, eu zic că vizita a fost, pe substanţă, remarcabilă. De fapt, pot să vă spun că imediat după terminarea vizitei şi am comunicarea cu colegii de la ambasadă, au deja loc discuţii de concretizare a unor aspecte legate de cele discutate la acest nivel strategic. Colegii sunt în comunicare cu Departamentul Energiei, cu Departamentul Comerţului, pentru a implementa, a pune în practică ceea ce s-a discutat acolo. Cu Departamentul Apărării se poate prefigura foarte curând ideea unei vizite a secretarului apărării american în România, de exemplu, înainte de summitul NATO, deci lucruri care sunt în flux.

Cristina Cileacu: Aţi spus că de o parte a mesei era guvernul american, de cealaltă v-am văzut pe dvs, împreună cu preşedintele.

George Maior: Era conducerea statului, reprezentată de preşedintele Iohannis, ceea ce contează cel mai mult.

Maior, despre rechemarea la post de către Dragnea: Unii au dezvoltat o obsesie compulsivă în ceea ce mă privește

Cristina Cileacu: Pe parcursul misiunii dvs diplomatice de la Washington s-a pus de câteva ori problema rechemării dvs de la post, cu precădere Liviu Dragnea iniţia acest tip de discuţie. Mai este valabilă situaţia?

George Maior: A spus şi doamna ministru, absolut deloc. E adevărat, aţi pronunţat nişte nume, unii au dezvoltat în timp o obsesie, i-aş spune chiar compulsivă, în ceea ce mă priveşte, dar asta este o chestiune politică, subiectivă, pe care nu vreau să o comentez. De altfel, am să fac publică şi o scrisoare, primită de la domnul Meleşcanu, foarte frumoasă, în care apreciază în mod deosebit activitatea mea la Washington.

Cristina Cileacu: Primită când, această scrisoare?

George Maior: Acum vreo două trei săptămâni.

Cristina Cileacu: Deci, când nu mai era ministru.

George Maior: Când pleca.

Cristina Cileacu: O să vă dau un citat din dvs, dintr-un interviu pe care l-am făcut anul trecut, l-a făcut de fapt colegul meu Balazs Barabas, tot pentru Digi24. Aţi spus aşa: „va veni o vreme şi nu cred că o să le facă plăcere unora, când voi putea să vorbesc mai mult dintr-o calitate hai să-i spunem privată." La cine vă referiţi mai exact?

George Maior: La cine mă refer, domniile lor cunosc acest lucru foarte bine, nu vreau să comentez mai mult, dar la modul în care am fost atacat uneori, va trebui să răspund cu dovezi şi cu, hai să nu folosesc termenu, probe concrete, pentru că până la urmă sunt nişte acuzaţii care mi-au fost aduse în mod nedrept, spun eu. Şi va veni acea vreme când voi avea probabil o calitate privată.

Cristina Cileacu: Dar, faptul că aţi spus de câteva ori în acest interviu, că nu comentaţi, nu atrage şi mai mult atenţia? Şi „no comment" înseamnă tot un comentariu.

George Maior: Nu ştiu, să vedem.

Maior: Nu am fost implicat în crearea proiectului Pro-România

Cristina Cileacu: O altă acuză, pentru că sunteţi într-un flux al acuzelor care vi se aduc din rândul politicienilor din ţară este că aţi fost implicat în crearea proiectului politic Pro-România, al lui Victor Ponta.

George Maior: Bine, pseudo-analiştii care lansează asemenea scenarii, ele au în spate interese legate de condiţia acestora în spaţiul public. Nu am fost implicat, nu am discutat cu domnul Ponta cred că de 4 sau 5 luni, cu ocazia asta poate află şi el că sunt în ţară. Vă spun, eu în orice calitate statală care implică neutralitate politică am respectat strict acea neutralitate politică. Şi nu mă refer doar la poziţia de diplomat, am mai avut şi alte funcţii în stat care necesitau chiar prin lege acest lucru şi le-am respectat în mod strict.

Cristina Cileacu: Sunteţi invitat mâine (joi n.r.) de către procurorii Secţiei de Investigaţie a Infracţiunilor în Justiţie, într-un dosar în care Laura Codruţa Kovesi este inculpat. De data asta veţi merge?

George Maior: Spuneţi de data asta. Au fost două invitaţii pe care nu le-am putut onora din motive obiective, inclusiv legate de vizita prezidenţială, care cred că totuşi a fost importantă în promovarea interesului naţional românesc, acum sunt aici şi sunt oricând la dispoziţia unei instituţii a statului, bineînţeles că mă prezint la orice asemenea solicitare.

Maior: Kovesi are experiență, sper să aibă și la nivel european

Cristina Cileacu: Pe vremea când eraţi directorul Serviciului Român de Informaţii, colaboraţi cu doamna Codruţa Kovesi, care era la DNA. Acum doamna candidează la funcţia de procuror şef al Uniunii Europene. Dacă ar fi să faceţi o descriere, este sau nu potrivită pentru această funcţie?

George Maior: Are în orice caz experienţă, sper să aibă şi experienţă de nivel european, se poate învăţa şi asta, în orice caz îi urez mult succes.

Cristina Cileacu: Atât. Un comentariu atât de scurt, nicio caracterizare?

George Maior: Nu. În general nu fac caracterizări ale unor persoane.

Maior: Să ne așteptăm la o creștere a prezenței militare americane în România

Cristina Cileacu: Să revenim puţin la securitatea din zona Mării Negre şi la urmările vizitei recente a preşedintelui Iohannis la Washington. La ce să ne aşteptăm pe termen lung? Spuneaţi şi de o posibilă vizită a secretarului apărării al SUA.

George Maior: În mod cert o creştere a prezenţei militare americane în România, o creştere a volumului de schimburi comerciale, o creştere a investiţiilor americane în domenii strategice precum energia de exemplu, dar şi altele, o intensificarea a cooperării de comunicare dintre statul român şi cel american, care este vitală într-o lume dinamică şi incertă cum este cea actuală, multe întâlniri la nivel de miniştri, cu omologii americani, legată de această comunicare, dacă vreţi, lucruri foarte bune în interesul nostru naţional şi în interesul naţional american.

Cristina Cileacu: Cine va plăti prezenţa militarilor americani pe teritoriul României?

George Maior: Bineînţeles că acest lucru poate fi descris imediat ca o parte sau alta, şi noi avem infrastructură, militarii americani sunt plătiţi de guvernul american, deci lucrurile sunt mai nuanţate din acest punct de vedere.

Cristina Cileacu: În discuţiile de la Washington, în afară de clasica discuţie despre gazele din Marea Neagră s-a pomenit, pentru prima oară din câte ştiu eu, poate mă înşel, despre energia nucleară. Care sunt intenţiile în această direcţie?

George Maior: Un început de discuţie, ştiţi foarte bine că ideea de asigurare a independenţei energetice a României pe termen mediu şi lung, sau măcar a scăderii dependenţelor externe cât mai mult, în privinţa României este o chestiune vitală pentru interesul naţional românesc, ea este legată chiar inextricabil de suveranitatea naţională şi capacitatea României de a proiecta putere în relaţiile internaţionale şi de asigura cetăţeniilor evident, resurse energetice cât mai ieftine. Această discuţie este la început, vrem să completăm, da, acel program la Cernavodă, cu reactoarele 3, 4. Sunt multiple opţiuni pe masă şi aici veţi vedea în continuare discuţii, lucrurile sunt extrem de complicate şi complexe în acest domeniu, dar mă bucur că le avem şi cu partea americană.

Maior: România va lucra cu tehnologia 5G

Cristina Cileacu: Vreau să vă întreb şi despre tehnologia 5G. Va lucra România, în urma semnării acestui memorandum, cu China sau nu?

George Maior: Memorandumul nu face referire la nicio ţară. Va lucra...în primul rând şi acest memorandum nu este un document juridic, este un document politic. Mulţumesc pe această cale din nou guvernului că a înţeles importanţa lui, de la primul ministru începând, cu miniştrii comunicaţiilor şi alţi miniştri. România va lucra cu această tehnologie care schimbă în mod fundamental multe aspecte ale vieţii noastre sociale şi ceea ce este important este să lucreze statul în interacţiunea strategică cu marile companii, să lucreze cât mai transparent în lumina unor criterii şi de etică a corporaţiilor foarte stricte, ceea ce este bine pentru statul român.

Cristina Cileacu: Dacă vorbim despre mult discutata problemă a vizelor pentru SUA, România nu a fost încă capabilă să îşi convingă partenerii europeni să adere la spaţiul Schengen, răspunsul pe care îl primim constant este că avem foarte multă corupţie şi din această cauză suntem încă ţinuţi la distanţă. Dvs. aţi spus în alte interviuri date după încheierea vizitei, că într-adevăr, să menţioneze Donald Trump, un om atât de implicat împotriva migraţiei, să menţioneze că se va discuta în continuare despre vize este mare lucru. Dar dacă a fost doar politicos?

George Maior: În diplomaţie de nivel strategic şi foarte înalt, aş spune că nu politeţea este o caracteristică a discuţiilor, ci substanţa şi capacitatea de argumentare. Şi acest lucru presupune că în continuare vom aborda problema vizelor şi al nivel de Congres şi la nivel de administraţie, foarte serios şi se fac şi paşi tehnici interesanţi în această discuţie, spre o evoluţie bună pentru România. Face acest lucru şi Polonia, care este în aceeaşi situaţie. Deci să vedem dacă, pe termen scurt sau mediu, vom rezolva şi această problemă, ultima mare problemă spune eu şi nu mă reţin în acest lucru, care mai trebuie rezolvată în relaţia cu prietenii americani.

Cristina Cileacu: Spuneaţi mai devreme că guvernul actual al României, premierul şi diverşi miniştri au înţeles practic importanţa acestei vizite şi aţi avut practic un mandat din partea guvernului...

George Maior: Am şi comunicat foarte bine cu domniile lor şi este până la urmă interesul României în joc, indiferent de diversele instituţii şi întotdeauna trebuie să îl promovăm.

Cristina Cileacu: Şi vă aşteptaţi să continuaţi această bună relaţie cu guvernul?

George Maior: Absolut, sigur că da. Este faptul că nu doar că guvernul României până la urmă trebuie să pună în practică anumite aspecte punctuale şi o face, foarte bine spun eu, ale relaţiei cu SUA, comunicarea cu guvernul este foarte importantă.

Cristina Cileacu: Şi din punct de vedere al justiţiei?

George Maior: Şi din punct de vedere al justiţiei aţi văzut că şi în contextul vizitei, întotdeauna, indiferent de culoarea guvernului american această chestiune a valorilor este vitală în relaţia Americii cu state prietene, aliate. Şi s-a pus acestă problemă, s-a menţionat acest aspect şi în comunicatul comun.

Cristina Cileacu: Dar consideraţi că activitatea de după vizită a guvernului României a fost în aceeaşi direcţie sau mai degrabă contrară?

George Maior: Nu emit judecăţi de valoare, eu vă spun că foarte multe lucruri sunt puse în practică şi la nivel de guvern.