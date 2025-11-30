George Simion a atacat Guvernul la Congresul AUR. Ce a spus despre lipsa unui contracandidat la șefia partidului și despre PSD

George Simion, care a fost ales duminică pentru un al doilea mandat în funcția de președinte al AUR, a declarat îm discursul său de la Congresul de la Alba Iulia, că ţara este jefuită, el adăugând că speră ca de „aceşti escroci” să se ocupe poporul român. El a mai spus despre cei din actuala guvernare că „sunt trecutul”, şi ei, cei din AUR, prin tot ce au reuşit să construiască în aceşti şase ani, sunt viitorul”.

ACTUALIZARE 19:10 George Simion a fost ales, duminică, în Congresul AUR de la Alba Iulia, pentru un nou mandat la şefia partidului AUR, moţiunea sa fiind votată cu 991 de voturi „pentru” şi 17 voturi ”împotrivă”.

Știrea inițială. „Sunt şase ani de când am pornit la acest drum împreună şi vă mulţumesc din suflet. Eu am intrat de copil în această luptă, uite că acum copilul a crescut şi aici, în faţa voastră, pentru un al doilea mandat de preşedinte al formaţiunii pe care am creat-o împreună şi pentru asta vă mulţumesc din suflet. Vă mulţumesc pentru eforturile pe care le-aţi făcut în aceşti ani, de fiecare dată când a fost nevoie, începând cu data de 1 decembrie 2019”, a spus George Simion în discursul susţinut în cadrul Congresului AUR, relatează News.ro.

El a arătat că „ţara este jefuită, veniturile scad, firmele româneşti în aceste zile se închid cu zecile de mii, iar agricultorii români sunt abandonaţi şi batjocoriţi, iar pensionarii nu ştiu la ce să renunţe, la hrană, la medicamente sau la căldură, tinerii noştri nu se mai gândesc să-şi facă un rost în ţară, ci se gândesc să o părăsească”.

„Am plâns de durere, pentru că ne-au fost furate alegerile şi ne-a fost furat dreptul nostru de a decide propriul destin. Pentru că impostorii cu diplome false, precum Ciolacu şi Moşteanu, au ajuns în guvern. Pentru că şpaga a ajuns în biroul primului ministru. La toate aceste nedreptăţi ne-am opus”, a mai declarat George Simion. Liderul AUR a afirmat că „au fost mulţi care au încercat să zădărnicească unitatea dintre ei”.

Simion a mai afirmat că actuala guvernare are toate pârghiile de putere. „Dacă vrea guvernul ăsta să facă ceva, şi are toate mecanismele, să taie banii pentru partidele politice, să reducă numărul de parlamentari la 300, aşa cum a votat poporul român, să revină la votarea primarilor în două tururi, să se întoarcă la democraţie şi la transparenţă. Dacă nu implementează ei aceste lucruri, nu-i nicio problemă, le vom implementa noi! Sper ca de aceşti escroci să se ocupe poporul român. Ei sunt trecutul şi noi, dragi prieteni, prin tot ce am reuşit să construim în aceşti şase ani, suntem viitorul”, a arătat el.

Potrivit lui Simion, taxele pe care ei le-au mărit nu au ca scop oprirea falimentului ţării.

„Taxele astea aduc mai puţine încasări la buget. Este economie elementară. Măreşti taxele, colectezi mai puţin. Şi asta s-a întâmplat. Nu trebuie să fii un geniu, domnule Bolojan, dar tu ai primit alte ordine. Măsurile astea au ca scop creditarea ţării în condiţii dezavantajoase şi mărirea datoriei externe care a ajuns acum la 60%. În actuala direcţie, dragi colegi, vom ajunge exact în situaţia Greciei în 2008 şi noi suntem singurul obstacol şi sunt singura piedică şi singura buturugă mică pentru planurile lor destructive. Vor să pună pe butuci bruma de capitalul românesc care putea prospera în România. Ultima gogoriţă pe care au inventat-o a fost impozitul pe magazii, pe solarii. Asta îi deranja pe ei cel mai mult. E acolo în guvern un partid care trebuie să apere şi sărmanii, trebuie să apere şi ţăranul român, sau trebuia. Acest partid se cheamă Partidul Social Democrat, care în fiecare zi este gata să renunţe la impozitul pentru multinaţionale, că a deranjat prea mult, şi partidul care nu recunoaşte ceea ce a votat acum două săptămâni în Parlament. Ei cu mâna lor au votat mărirea cu 70% a impozitelor locale şi acest impozit pe solaria. Ei cu mâna lor, la fel cum nu au votat nici o moţiune pe care noi am iniţiat-o”, a spus Simion.

El a răspuns şi criticilor că nu are contracandidat la Congres.

„Sunt unii care spun că, uite, Simion nu are contracandidat şi nu este democrat partidul AUR. Chiar cred că suntem cel mai democratic partid şi am avut funcţiile de conducere precum preşedintele CNC-ului şi vicepreşedinţii votaţi de întreg partidul. Dacă au unii vreo teamă sau vreo îngrijorare, le spun că nu mi-era teamă de nici o concurenţă şi nici nu anulam alegerile, cum au făcut ei”, a spus el.

