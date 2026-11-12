George Simion a rămas, după campania prezidențială din 2025, cu datorii de 12,5 milioane de lei, arată o investigație publicată joi de jurnaliștii Snoop. Liderul AUR a rămas cu datorii către mai mulți oameni de afaceri, dar în special către persoane din anturajul patronului Realitatea PLUS, Maricel Păcuraru.

Jurnaliștii Snoop.ro arată că este vorba de cea mai mare datorie rămasă pe numele unui candidat la prezidențiale din ultimii 36 de ani.

În cazul campaniei lui George Simion, jurnaliștii citați arată că liderul AUR a cheltuit 69 de milioane de lei, bani împrumutați, pe de-o parte, de partid, dar în mare măsură pe persoană fizică.

AEP a refuzat să restituie 17 milioane de lei din acești bani, reclamând nereguli pentru felul în care au fost folosiți în campania de promovare a lui George Simion.

Astfel, liderul AUR a rămas cu o datorie pe persoană fizică de 12,5 milioane de lei către membri ai familiei Păcuraru (Maricel Păcuraru este patronul Realitatea PLUS), dar și alți oameni de afaceri, precum Vasile Pușcaș sau fiul lui Ovidiu Tender, Teodor Tender.

„Au vrut unii să îmi facă rău”, a spus George Simion, în momentul în care jurnalistul Snoop i-a menționat liderului AUR că a rămas cu cea mai mare datorie printre candidații de la prezidențiale, din ultimii 36 de ani.

„Am datorii către diferite persoane fizice apropiate de Realitatea, Maricel Păcuraru (…) Peste 12 milioane de lei am datorie după campania electorală către diferiți oameni care m-au împrumutat. Nu am primit, așa cum a primit Nicușor Dan, banii înapoi de la Autoritatea Electorală Permanentă (...)

Împrumuturile se făceau prin Marius Lulea și a vorbit domnul Păcuraru cu domnul Lulea. La sfârșit, m-am trezit cu o listă de nume, pe majoritatea nu îi cunosc, printre care l-am regăsit și pe Ovidiu Tender”, a fost răspunsul lui George Simion, pentru Snoop.

AUR se judecă în prezent cu Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) pentru decontarea a peste 50 de milioane de lei, bani folosiți în campaniile electorale din anii trecuți.

Editor : M.G.