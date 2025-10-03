Live TV

Foto George Simion acuză Netflix de propagandă și cere românilor să-și anuleze abonamentele: „Ajunge!”

Data actualizării: Data publicării:
george simion
George Simion. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
Din articol
Reacția internauților

George Simion a anunțat că și-a anulat abonamentul de Netflix și îi îndeamnă pe români să procedeze la fel. „Netflix nu este altceva decât o platformă pentru propagandă bolnavă, woke și pro-transgender”, a mai precizat președintele AUR. Internauții au comentat postarea lui George Simion, unii l-au ironizat, alții au lăudat gestul liderului partidului Alianța pentru Unirea Românilor.

„Tocmai mi-am anulat abonamentul Netflix și îi îndemn pe toți să facă la fel. Netflix nu este altceva decât o platformă pentru propagandă bolnavă, woke și pro-transgender. GATA!”, a scris George Simion, vineri pe rețeaua X.

La motivele pentru care a decis să anuleze abonamentul, întrebarea de rutină pe care Netflix o adresează abonaților atunci când decid să anuleze subscripția, George Simion a bifat căsuța „Altele” și a scris „transgender propaganda”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

george simion
Foto: George Simion X

Elon Musk le-a cerut celor 227 de milioane de urmăritori ai săi de pe X să își anuleze abonamentele Netflix, criticând includerea temelor transgender în producții precum „Dead End: Paranormal Park”..

Campania, începută pe 1 octombrie 2025, a determinat mii de utilizatori să publice confirmări de anulare și a contribuit la o scădere a acțiunilor Netflix timp de patru zile, ceea ce a șters peste 15 miliarde de dolari din valoarea de piață a companiei.

Reprezentantul republican Tim Burchett a anunțat planuri de a convoca directorii Netflix pentru audieri în Congres pe tema conținutului, în timp ce Netflix și-a reafirmat angajamentul față de diversitatea în poveștile prezentate.

Reacția internauților

Internauții au comentat la postarea lui George Simion, unii l-au ironizat, alții i-au transmis că ar trebui să vadă un psiholog, dacă e de părere că devine gay sau transgender după ce vizionează un film pe Netflix. Cineva îl întreabă pe când anulează și Facebook, iar o altă persoană îl întreabă când își anulează subscripția la Pornhub.

„«Monkey see monkey do» (Maimuța vede, maimuța face - n.r.)”, a scris cineva.

„Copy paste Elon Musk”, a adăugat un alt utilizator al rețelei.

„Wtf, Netflix are probleme cu siguranță, însă asta nu este una dintre ele”, îi transmite o persoană lui Simion.

„Dacă crezi că a vedea un film pe Netflix te face gay sau transgender, problema nu este filmul. S-ar putea să ai probleme pe care doar un psiholog calificat le poate rezolva”, a sugerat un alt internaut.

„La fel și Facebook-ul, închide-l și pe ăla. :))”, îl întreabă cineva.

„Dar subscriptia la pornhub? :)))”, îi scrie un alt utilizator al X.

„Ați aflat și voi alaltăieri de la Elon că e propagandă woke pe Netflix și v-ați activat toți ca niște drone. Răspundeți bine la comenzi, nici nu vă mai trebuie cipuri”, i-a spus o altă persoană.

„Vă dați seama, o să-și faca subscripție la Nyetflix”, a comentat o altă persoană pe Reddit.

Captură foto comentariu la postarea lui George Simion pe X despre anularea abonamentului la Netflix
Captură foto comentariu la postarea lui George Simion pe X despre anularea abonamentului la Netflix
Deschide galeria foto

Captură foto comentariu la postarea lui George Simion pe X despre anularea abonamentului la Netflix | Poza 1 din 10
Captură foto comentariu la postarea lui George Simion pe X despre anularea abonamentului la Netflix
Captură foto comentariu la postarea lui George Simion pe X despre anularea abonamentului la Netflix | Poza 2 din 10
Captură foto comentariu la postarea lui George Simion pe X despre anularea abonamentului la Netflix
Captură foto comentariu la postarea lui George Simion pe X despre anularea abonamentului la Netflix | Poza 3 din 10
Captură foto comentariu la postarea lui George Simion pe X despre anularea abonamentului la Netflix
Captură foto comentariu la postarea lui George Simion pe X despre anularea abonamentului la Netflix | Poza 4 din 10
Captură foto comentariu la postarea lui George Simion pe X despre anularea abonamentului la Netflix
Captură foto comentariu la postarea lui George Simion pe X despre anularea abonamentului la Netflix | Poza 5 din 10
Captură foto comentariu la postarea lui George Simion pe X despre anularea abonamentului la Netflix
Captură foto comentariu la postarea lui George Simion pe X despre anularea abonamentului la Netflix | Poza 6 din 10
Captură foto comentariu la postarea lui George Simion pe X despre anularea abonamentului la Netflix
Captură foto comentariu la postarea lui George Simion pe X despre anularea abonamentului la Netflix | Poza 7 din 10
Captură foto comentariu la postarea lui George Simion pe X despre anularea abonamentului la Netflix
Captură foto comentariu la postarea lui George Simion pe X despre anularea abonamentului la Netflix | Poza 8 din 10
Captură foto comentariu la postarea lui George Simion pe X despre anularea abonamentului la Netflix
Captură foto comentariu la postarea lui George Simion pe X despre anularea abonamentului la Netflix | Poza 9 din 10
Captură foto comentariu la postarea lui George Simion pe X despre anularea abonamentului la Netflix
Captură foto comentariu la postarea lui George Simion pe X despre anularea abonamentului la Netflix | Poza 10 din 10
Captură foto comentariu la postarea lui George Simion pe X despre anularea abonamentului la Netflix
,

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vacanța de toamnă pentru elevi. Foto Getty Images
1
Vacanță pentru toți elevii în octombrie. Când se termină primul modul de cursuri din anul...
o femeie cu un ceas arată spre ora 12
2
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu...
Vladimir Putin
3
Cum s-a transformat visul lui Vladimir Putin de demilitarizare a Ucrainei în cel mai mare...
Serghei Nariskin
4
Spionii lui Putin susțin că dronele care au ajuns în România și Polonia ar fi fost...
small river after flood or storm. Aerial view, Romania
5
Cod roșu de inundații pe râuri din mai multe județe. Șefa ANM: Atenție maximă la...
Donald Trump și-a anunțat planurile, dar a primit rapid o replică tăioasă și totul este "în aer"
Digi Sport
Donald Trump și-a anunțat planurile, dar a primit rapid o replică tăioasă și totul este "în aer"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
logo al mae
„Nu vom accepta niciodată lecții de la Rusia”. Prima reacție a MAE...
Screenshot 2025-10-03 at 12.18.59
Șeful cancelariei lui Bolojan explică închirierea mașinilor de tip...
Daily Life In Krakow, Poland - 13 Sep 2025
Explozibili ascunși în conserve de porumb: Rusia pregătea atacuri în...
drona in zbor
Alertă la o bază militară din Belgia: un întreg roi de drone...
Ultimele știri
Directorul unui muzeu din SUA demisionează forțat pentru că nu l-a lăsat pe Trump să-i dea regelui Charles sabia lui Eisenhower
Reacția șefului DSP Neamţ după ce ministrul Sănătății a anunțat că îl demite: „Îmi pare sincer rău că sunt nelămuriri”
Apelul angajaților spitalului Sf. Maria din Iași: „Nu transformați infecțiile nosocomiale într-un instrument de vinovăție colectivă”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
george simion in parlament
Kelemen Hunor: Dacă am organiza alegeri acum, AUR ar lua aproape 50%. Ei cresc făcând nimic
parlamentul european strasbourg
Cum ar vota eurodeputații români la moţiunile de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen
lingouri de aur
Aurul a atins un nivel record la burse după închiderea parțială a guvernului SUA
AUR
Congresul Național al AUR va avea loc pe 30 noiembrie, la Alba Iulia
PARLAMENT_ASUMARE_5_PACHETE_BOLOJAN_003_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
PSD și AUR au încasat cei mai mulți bani din subvenții. Cât au cheltuit partidele politice din banii statului în acest an
Partenerii noștri
Pe Roz
Un bărbat se căsătorește la câteva luni de când soția sa a murit. Fiul lui, revoltat: „Oare greșesc? Au fost...
Cancan
Bani în plus pentru toți pensionarii din România care au pensii mai mici de 3.000 lei
Fanatik.ro
“Va fi noul Messi al portarilor din România!”. Giovanni Becali i-a găsit înlocuitorul lui Târnovanu la FCSB...
editiadedimineata.ro
De ce rățușca de cauciuc te ajută să rezolvi problemele
Fanatik.ro
Secretul vraciului minune Marijana Kovacevic. Cum tratează, de fapt, fotbaliștii accidentați. Dezvăluirile...
Adevărul
„Să îi lăsăm să le prindă!”. Răspunsul plin de cinism dat de Putin, întrebat despre dronele rusești din...
Playtech
Cât costă să faci fundația unei case de 100 mp în 2025. Detalii despre materiale și etape
Digi FM
Ianis Hagi și soția lui, Elena, și-au botezat fiul născut acum o lună. Ce nume au ales pentru primul nepot al...
Digi Sport
Întrebat despre Denis Alibec, Gigi Becali a răspuns sec, în PATRU cuvinte
Pro FM
Ce relație are fiica lui Michael Jackson cu mătușa ei. Paris și Janet Jackson s-au întâlnit la Săptămâna...
Film Now
Ce este clauza de cocaină din contractul prenupțial al lui Nicole Kidman și Keith Urban. Fanii, revoltați...
Adevarul
Spoofing‑ul, escrocheria perfectă: cum ți se fură datele sau ți se accesează contul bancar. Chiar și...
Newsweek
Ce se urmărește prin trecerea tuturor pensiilor pe card? Ce acuzații halucinante se aduc băncilor?
Digi FM
Radu Drăgușin și-a cerut iubita în căsătorie, într-un cadru spectaculos. Cine e partenera fundașului...
Digi World
De ce e mai sănătos pentru copii să crească alături de un câine decât lângă o pisică. Studiul care schimbă...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
O actriță de la Hollywood s-a despărțit de soțul ei după 28 de ani de căsnicie. Fuseseră implicați într-un...
UTV
Andreea Bălan și George Burcea, surpriză după cinci ani de la divorț. Foștii soți, fotografiați împreună cu...