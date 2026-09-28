Live TV

Video Simion anunță că AUR nu va vota Guvernul Mureșan și îl amenință pe Nicușor Dan cu suspendarea: „Nu vom fi prezenţi în comisii, în plen”

Data actualizării: Data publicării:
George Simion
Foto: Facebook/George Simion
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Preşedintele AUR, George Simion, anunţă luni că formaţiunea sa nu va vota Cabinetul Mureşan şi spune că a desemnat o echipă de negociere cu toate partidele pentru a se ajunge la formarea unui Guvern stabil.

„Dragi români, în ultimele luni au pus enorme presiuni pe noi ca să trădăm încrederea pe care ne-aţi acordat-o şi să votăm un Guvern de tip marionetă. Nu vom fi prezenţi în comisii, în plen şi nu vom vota un Guvern Mureşan sau cel care urmează după aceea - Nazare, pentru că asta ar însemna trădarea încrederii pe care voi ne-aţi acordat-o. Trecem printr-o criză politică majoră. Am desemnat o echipă de negociere cu toate formaţiunile politice pentru ca în următoarele zile să ajungem la a forma un Guvern stabil”, a transmis Simion pe Facebook.

Potrivit acestuia, este de datoria AUR să facă parte din guvernare şi „să treacă ţara peste aceste momente grele”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Dacă în continuare cei de la celelalte formaţiuni politice nu vor fi lăsaţi, nu vor avea voie, nu ne vor acorda poziţiile necesare pentru a face România bine, trebuie constatat, conform Constituţiei, faptul că nu există o majoritate, iar după căderea următorului Guvern trebuie să ajungem la votul românilor. Vom discuta cu toate persoanele responsabile posibilitatea ca, în cazul în care Nicuşor Dan nu convoacă alegeri, cum îi cere Constituţia, să fie suspendat.

Trebuie să strângem numărul necesar de semnături. Trebuie să avem voturile în Parlament, dar mai presus de orice trebuie să vă avem pe voi în spate, milioane de români care nu trebuie să mai rămână tăcuţi. Ridicaţi-vă şi cereţi o ţară a românilor în care pentru prima oară voi să conduceţi”, a fost mesajul liderului AUR, în ziua în care încep în Parlament audierile miniştrilor din Guvernul Mureşan. 

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - TEMPLUL CORAL - CEREMONIE - VICTIME HOLOCAUST - 27 I
1
Ambasadorul Marii Britanii, Giles Portman, despre alegerile prezidențiale din România...
ID275576-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
2
Prima reacție a lui Grindeanu în scandalul ambasadoarei SUA în Grecia și dărâmarea...
30th Annual Economist Government Roundtable in Athens
3
WSJ: Ambasadoarea SUA în Grecia a declarat la o cină, înainte de căderea Guvernului...
traian basescu in fata ta digi24
4
Traian Băsescu, reacție ironică la criticii lui Siegfried Mureșan: „Cum să pui un premier...
INSTANT_DEPUNERE_PROGRAM_PM_001_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Tanczos Barna, alergat de Mureșan pe holurile Parlamentului: „Am lucrat cu mulți...
Gică Hagi l-a lăsat pe Ianis în afara lotului și a decis cine va fi căpitanul României cu Bosnia
Digi Sport
Gică Hagi l-a lăsat pe Ianis în afara lotului și a decis cine va fi căpitanul României cu Bosnia
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
colaj foto cu pandaru si negrutiu
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Ce șanse are Guvernul Mureșan să obțină votul de încredere al Parlamentului? 
Siegfried Muresan ţine un discurs în Parlamentul European.
Siegfried Muresan l-a contactat, din nou, pe Sorin Grindeanu. Documentul transmis înaintea audierilor și răspunsul social-democraților
muresan abrudean pnl parlament
Încep audierile miniștrilor lui Siegfried Mureșan. În ce ordine intră în comisiile parlamentare
aur inquam george calin
Un deputat AUR susține că a finalizat un raport privind anularea alegerilor: „Am pus cap la cap piesele acestui puzzle”
siegfried muresan profimedia
Mureșan, despre telefonul primit de la Nicușor Dan: „S-a mai întâmplat în istoria noastră ca un președinte să iasă și să zică altceva?”
Recomandările redacţiei
Sorin Grindeanu
PSD nu votează Guvernul Siegfried Mureşan. Grindeanu: „A fost un vot...
drona ruseasca profimedia
Atacul masiv cu drone al Rusiei în Ucraina, văzut din Tulcea. Imagini...
robinet cu apa
Peste 700 de blocuri din Capitală rămân fără apă caldă...
steag drapel nato si ue uniunea europeana
Politico: UE pregătește „foi de parcurs” pentru aderarea celor mai...
Ultimele știri
Sancțiuni dure: șoferii care circulă pe contrasens pe autostrăzi ar putea rămâne fără permis timp de 3 ani
Armata ucraineană dă o nouă o lovitură masivă asupra depozitelor de combustibil ale Rusiei
Peste 5.700 de porci dintr-o fermă din Buzău au fost sacrificați din cauza focarului de pestă porcină. A început dezinfecţia
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop octombrie 2026. Luna care întoarce trecutul pe toate părțile. Ce se schimbă pentru fiecare zodie
Cancan
Ea este Ioana, femeia din Vrancea ucisă de soț. Un copilaș a rămas orfan de mamă
Fanatik.ro
Culisele scoaterii din lot a lui Man, Drăgușin, Rațiu și Marin cu Bosnia! Ce urmărește selecționerul Gică Hagi
editiadedimineata.ro
Instanța obligă Casa Albă să redea accesul jurnaliștilor. Presa, refuzată la dineul cu Xi
Fanatik.ro
Urnele LIVE pentru tragerea de la EURO 2028 după meciurile din Liga Națiunilor! România are nevoie uriaşă de...
Adevărul
Dosar de mită de 450.000 de euro la Gheorgheni. Doi directori, arestați în cazul unui proiect energetic
Playtech
Ce se schimbă concret de la 1 octombrie cu TollRo. Tot ce trebuie să știe șoferii
Digi FM
Acum 10 ani erau cele mai iubite și urmărite cupluri, azi sunt istorie. De la Brad Pitt și Angelina Jolie la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cristiano Ronaldo a postat UN SINGUR cuvânt, după ce a fost rezervă neutilizată în Norvegia - Portugalia
Pro FM
Madonna, șapte premii la MTV VMA 2026: Majoritatea dintre voi probabil nici nu vă născuserăţi încă
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Toți îl invidiau pentru fizicul din "Baywatch", dar Zac Efron își supunea corpul unui stres imens: "Nu eram...
Adevarul
Peiu, despre cei peste 280 de parlamentari care l-au demis pe Bolojan: „Guilfoyle nu se află printre ei”
Newsweek
EXCLUSIV Ministerul Muncii spune în ce condiții va indexa pensiile la 1 ianuarie 2027. De ce depind sumele?
Digi FM
ANAF schimbă regulile. Românii ar putea scăpa de drumurile după acte. Ce documente nu vor mai trebui să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Povestea incredibilă a unui bărbat declarat mort timp de 107 minute. Ce susține că a văzut în lumea de dincolo
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Entuziasm uriaș al fanilor. Brad Pitt și Ines de Ramon au făcut furori la San Sebastian. Ea a arătat...
UTV
Adela Popescu și Radu Vâlcan au întors toate privirile la premiera filmului „3 zile în septembrie”. Cei doi...