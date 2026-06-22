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News Alert Simion anunță că AUR nu va vota Guvernul Veștea: „Nicușor Dan să spună public dacă e nevoie de voturile noastre”

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george simion face declaratii
George Simion. Foto: Inquam Photos
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Președintele AUR, George Simion, a anunțat luni că parlamentarii AUR nu vor vota Guvernul Veștea. El îi cere președintelui Nicușor Dan să spună public dacă e nevoie de voturile AUR, precizând că e dispus să discute cu premierul desemnat.

„La fel cum toți cei 90 de parlamentari AUR au votat moțiunea de cenzură depusă de noi, nu mă interesează ce au făcut alte formațiuni politice, la fel diseară dacă va exista un vot, cu un premier care n-a venit să ne ceară susținerea, ne-a zis că trebuie să dăm dovadă de patriotism. Acest Guvern, dacă va fi votat diseară, nu va beneficia de susținerea parlamentarilor AUR”, a declarat Simion.

Având în vedere că AUR nu intenționează să voteze Guvernul Veștea, Simion îi cere liberalului să-și depună mandatul. 

„Eu fac un apel şi la premierul desemnat Veştea să predea mandatul sau să amâne acest vot, pentru că acest cabinet, în mod evident, mai ales după anunţul pe care îl fac, nu o să treacă de vot, nu va avea susţinerea 233 de parlamentari. Nu există 233 de parlamentari fără coloană vertebrală în acest Parlament”, a spus el.

„Îl aştept pe domnul Veştea până diseară, la ora 20.00, la sediul formaţiunii noastre, pentru a discuta ceea ce vrea să facă pentru ţară. Și pe Nicușor Dan să zică public dacă este nevoie de voturile AUR, și într-o întrevedere, dacă parlamentarii AUR mai sunt extremiști”, subliniază George Simion.

În același timp, șeful AUR îi cere lui Ilie Bolojan să demisioneze din fruntea Guvernului. 

„Țara trece printr-un moment foarte complicat, cea mai mare criză economică, socială și politică din ultimii 35 de ani. E nevoie de reconciliere națională (...) Este nevoie de AUR (...) Este nevoie de voturile partidului AUR pentru susținerea unui Guvern, pentru a scoate țara din criză, pentru a scăpa de Bolojan, asta e marota pe care am auzit-o.

Consecințele acestei guvernări păguboase, generic numită Guvernare Bolojan, trebuie înlăturate. AUR, prin toți cei 90 de parlamentari, a votat împotriva Guvernării Bolojan și Guvernarea Bolojan nu mai este la putere. Îi solicit ca astăzi să dea dovadă de decență și să părăsească Palatul Victoria”, a mai declarat acesta. 

 

Editor : C.L.B.

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