George Simion anunță că nu merge la consultările cu președintele: „Uzurpatorul de la Cotroceni să oprească spectacolul cătușelor”

George Simion a anunțat luni că nu va participa la consultările de la Palatul Cotroceni, însă a precizat că a cerut delegației care va reprezenta partidul să transmită un mesaj clar: „Vrem alegeri anticipate”.

„Am bifat cu succes o nouă capitală europeană. Toată lumea trebuie să știe ce se întâmplă în România. Acum merg spre București, dar nu voi participa la consultările cu uzurpatorul de la Cotroceni.

Nu merită prezența mea. Am însărcinat o delegație care să meargă acolo să transmită un mesaj clar: Vrem alegeri anticipate, cât mai repede, și să oprească uzurpatorul de la Cotroceni spectacolul cătușelor, să oprească arestările”, a spus liderul AUR într-un videoclip publicat pe TikTok.

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Editor : A.M.G.