George Simion anunță că va merge personal la protestul AUR din Capitală și îi invită pe cei de la AfD ca observatori

Liderul AUR, George Simion, a declarat, luni, că protestul programat pentru sâmbătă, 14 noiembrie, în fața Palatului Parlamentului, pentru susținerea lui Călin Georgescu, va avea loc, chiar dacă nu primește autorizația din partea Primăriei Capitalei. Acesta spune că membrii AUR vor fi prezenți la protest.

„Dacă domnul Ciucu, dacă instituțiile statului român nu își iau în serios treburile pentru care au fost însărcinate, eu personal voi merge și-mi asum în fața oricărei instituții organizarea mitingului de sâmbătă, pentru că niște zeci de mii, poate mai mult, de oameni vor ieși în stradă și pentru că acești oameni și-au pus încrederea în mine”, a declarat George Simion la Gândul.

El a făcut și un apel către cei care se gândesc să infiltreze oameni la protestul de weekend și îi avertizează să nu se joace cu dreptul românilor de a protesta.

„Să nu se joace cu focul aiurea, pentru că e dreptul românilor de a protesta pașnic. Să nu încerce să infiltreze oameni violenți în rândul participanților și să creeze diversiuni, pentru că este sarcina forțelor de ordine, a Jandarmeriei, a Poliției, a Primăriei Capitalei să se ocupe de liniștea publică. (...) Noi ne asumăm participarea și cu toate că toți membrii AUR, așa cum am făcut îndemnul, vor fi sâmbătă acolo, în fața Camerei Deputaților și după aceea, dacă ni se asigură condițiile legale, la Arestul central”, a mai declarat liderul AUR.

George Simion anunță că invită AfD ca observatori la protestul din București

Simion a acuzat reprezentanții statului că sunt speriați de protestul care urmează și că aceștia au încercat să facă presiuni pentru anularea lui.

„Sunt speriați de mitingul de sâmbătă pentru că va fi foarte multă lume în fața Parlamentului, în fața Camerei Deputaților, pe latura cu parcul Izvor. Nu vor să existe mitinguri mari și lansează fel de fel de narative. (...) S-au speriat foarte mult de mitingul de sâmbătă. Am primit zeci de telefoane să nu organizăm, să nu participăm. Au văzut că nu merge așa. Au încercat să creeze alte mitinguri pe la Victoriei, pe la Universitate. Doar, doar se vor disipa oamenii. I-au invitat pe la posturile de televiziune, mediatizează diferite alte proteste inventate”, a declarat deputatul AUR.

El a mai anunțat în cadrul interviului că va invita public partidul „Alternativa pentru Germani” (AfD) „să participe ca observatori, fără a se implica”. „Să observe mișcările stradale care au loc la București și să internaționalizăm această temă”, a mai transmis Simion.

Liderul AUR a explicat că vrea să aducă la București și jurnaliști din străinătate.

„Degeaba mă duc eu în Polonia, în Italia, la Washington, la Bruxelles și le spun că cel mai bine e ca oamenii să vină. Invit și jurnaliști străini să participe, mai ales că vom avea și conferințe cu diferite tematici vineri, sâmbătă și duminică. Invit toți jurnaliștii străini să participe atât la dezbateri, cât și la mitingul românilor care cer democrație și libertate, la 36 de ani de când a curs sânge”, a mai spus George Simion.

Jandarmeria Română spune că susţine exercitarea dreptului la proteste paşnice, dar că a semnalat „riscuri concrete” în cazul manifestaţiei din 14 noiembrie de la Parlament pentru care nu a fost dat aviz. Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea l-a acuzat pe primarul general Ciprian Ciucu că restrânge dreptul la protest în Capitală, în urma acestei decizii.

Editor : A.C.