George Simion anunță două proiecte de lege privind companiile de stat: „Nu avem nicio problemă cu listarea, ci cu înstrăinarea”

Liderul AUR, George Simion, a anunțat luni depunerea a două proiecte legislative privind companiile de stat, în contextul discuțiilor despre listarea la bursă a acestora. Simion a precizat că „nu avem nicio problemă cu listarea, ci cu înstrăinarea activelor strategice ale României”.

George Simion a afirmat că AUR nu are „nicio problemă cu listarea, ci cu înstrăinarea activelor strategice ale României”: „Propunem un prag de două treimi care să rămână la statul român în companii. Unde nu mai avem două treimi, statul român să dețină votul de aur”, a spus el.

„Vom veni cu o propunere legislativă inițiată de Gheorghe Piperea, care evită preluarea ostilă a companiilor de stat”, a precizat George Simion.

Liderul AUR a mai declarat, luni, și că partidul său va vota eventuale moțiuni de cenzură care să trimită acasă actualul Guvern. Anunțul său a venit după ce social-democrații au transmis că, dacă premierul Ilie Bolojan nu face un pas în spate, atunci PSD va depune propria moțiune de cenzură.

Simion a mai subliniat că formațiunea „nu este unealta unora sau altora”.

