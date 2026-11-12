George Simion anunță un protest AUR în fața Primăriei Capitalei

Preşedintele AUR, George Simion, a anunţat că sâmbătă, începând cu ora 10,00, va avea loc un protest la Primăria Capitalei, „faţă de atacul la libertatea adunărilor publice dat de Ciprian Ciucu”.

El a menţionat că reprezentantul AUR, Nicolae Voiculeţ, participă, joi, la o şedinţă de ordine publică la Primărie privind protestul de sâmbătă, de la ora 14,00, din faţa Palatului Parlamentului.

„Circa 100 de parlamentari, europarlamentari şi diplomaţi, inclusiv americani, vor observa sâmbătă la Bucureşti dacă libertatea de exprimare este respectată în România. Veniţi fiecare cu steagul. Veniţi cu pace în suflete. Sâmbătă e Lăsatul Secului. Nu ne vom lăsa provocaţi de nimeni, nu vom deveni violenţi, nu vom fi dictatori cum sunt ei. Toţi cei care, din motive obiective, nu pot fi la Bucureşti - vă rugăm să fiţi mobilizaţi în mediul online. Televiziunile, în marea lor majoritate, vor răspândi versiunea sistemului”, a scris Simion pe Facebook.

Liderul AUR a adăugat că începând de vineri până duminică AUR organizează la Parlament dezbateri şi conferinţe.

„Ca răspuns la venirea Ursulei şi a lui Guy Verhofstadt (evenimentul EuroSfat), organizăm la Parlament de vineri până duminică ample dezbateri, conferinţe şi cursuri pentru membrii AUR. Cei care doresc să participe, ca membri, se pot înregistra pe aplicaţie. Programul complet e pe forumeuropa.ro. Începem vineri la ora 18:00”, a precizat Simion.

Totodată, el a menţionat că pe 1 Decembrie se va afla la Alba Iulia.

„În semn de continuitate şi coerenţă, pe 1 Decembrie de Ziua Naţională vom fi la Alba Iulia, chiar dacă vor unii sau nu. Călin Georgescu este nevinovat”, a transmis Simion.

Editor : A.P.