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Video George Simion: AUR nu va vota niciun guvern până când nu-l eliberați pe Călin Georgescu

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george simion si calin georgescu fac declaratii
George Simion și Călin Georgescu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Președintele AUR George Simion a declarat miercuri, în Parlament, că partidul său nu va vota Guvernul Mureșan și nicio altă variantă de Guvern până când fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu „nu va fi eliberat”.

„Vă trece un fior rece aşa pe şira spinării de fiecare dată când auziţi de votul românilor şi de alegeri democratice. Asta este soluţia constituţională care ar trebui adoptată de un individ care conduce România şi are o dungă roşie aşa pe buletin şi îşi permite să traseze linii roşii legate de guvernarea ţării. Nu ne intimidează! Am venit astăzi la acest pupitru pentru a da răspunsul din partea noastră. Şi răspunsul este: nu! Nu suntem trădători, nu suntem de vânzare, rămânem loiali poporului român care ne-a trimis aici în Parlament să-i reprezentăm cu cinste şi cu demnitate”, a spus George Simion în plen.

Șeful AUR susține că a fost amenințat și avertizează că partidul său nu va vota niciun Guvern până la eliberarea lui Călin Georgescu.

„Aveți și voi grijă pe viitor cum negociați. Ați otrăvit societatea și la propriu și l-a figurat, și ați încercat să ne intimidați și să ne acuzați cu fel de fel de iude care erau puse să vorbească împotriva noastră. N-aveți nimic sfânt și de ziua mea l-ați arestat pe domnul Călin Georgescu, iar ieri, înaintea unui vot important pentru țară, l-ați trimis la arestul central. Și pe mine m-ați avertizat că eu sunt următorul. Nu ne este frică. (...) Așa că răspunsul meu este că nu, în ciuda tuturor amenințărilor, nu votăm acest guvern-marionetă.

Și ca să se audă și vocea românilor tare și clar în Parlamentul României, vreau să vă zic că nu vom vota nicio altă variantă de guvern până nu îl eliberați și faceți dreptate lui Călin Georgescu. Noi suntem toți pentru unul și unul pentru toți. Așa că o să-l apărăm pe Călin Georgescu, familia lui și familia tuturor românilor care s-au săturat de voi, s-au săturat de acest gunoi, s-au săturat de noi și noi guverne provizorii și vor o altă direcție și vor o conducere românească”, a declarat Simion.

Marţi, magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au decis arestarea preventivă, pentru 30 de zile, a fostului candidat la Preşedinţie Călin Georgescu, acuzat de înşelăciune în valoare de 1,1 milioane de euro, şi a omului de afaceri Ionel Rusen.

Ancheta în acest caz a pornit de la o plângere depusă de un om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, care susţine că ar fi fost păgubit cu suma de un milion de euro. Concret, Răzvan Leu l-ar fi cunoscut pe Georgescu prin intermediul unui prieten comun, Ion Negoescu, iar fostul candidat i-ar fi propus implicarea într-o afacere cu tranzacţii cu metale preţioase.

Afacerea avea nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro, iar Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu un om de încredere, Ionel Rusen, care la rândul lui i-a prezentat un cetăţean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveţia.

În continuare, pentru a obţine creditul, lui Răzvan Leu i s-a cerut să achite o garanţie de 1 milion de euro, dintre care 100.000 de euro urmau să fie folosiţi pentru a finanţa campania lui Georgescu la prezidenţiale.

Procurorii spun că pentru această ultimă sumă a fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli. Victima a fost convinsă apoi să mai transfere alţi 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate creşte la 15 milioane de euro.

Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanţiei totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii.

Editor : C.L.B.

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