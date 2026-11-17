George Simion vrea comisie de anchetă în Parlament, care să verifice modul în care au fost folosite mașinile și angajații SPP la nunta fiicei lui Ilie Bolojan. Liderul AUR le cere ajutorul și celor de la PSD. Are nevoie de voturile social-democratilor pentru ca o asemenea propunere să treacă de conducerea Legislativului.

George Simion a declarat, într-un interviu pentru Gândul, că vrea anchetă parlamentară pe achizițiile făcute prin programul SAFE, deci, o altă comisie. Aici, solicitarea e o surpriză și pare mai degrabă preluată din agenda PSD.

AUR, anunța recent că va lăsa instituțiile statului să verifice situația.

În weekend, Ilie Bolojan a devenit socru mic. Fiica sa cea mare, Lucia Maria, s-a căsătorit cu fostul fotbalist Daniel Bota, la Oradea.

Ulterior, în spațiul public au apărut fotografii de la eveniment în care liderul PNL și alți invitați apar folosind mașini ale Serviciului de Protecție și Pază.

PNL a transmis: „conform legii, orice fost premier al României beneficiază de mașină și protecție SPP doi ani de la încetarea mandatului, 24/7, indiferent unde, împreună cu cine și în ce scop se deplasează”.

„Fostul premier, Ilie Bolojan, timp de doi ani beneficiază de SPP. Nu e un serviciu pe care îl accesează dânsul, este o chestiune în protocoalele SPP. Nu cred că fostul premier a folosit vreodată abuziv vreo mașină, orice al statului român.

George Simion nu face altceva decât să facă agenda PSD în Parlament. Încearcă să lege evenimentul decent din weekend de evenimentele celor de la PSD de săptămânile trecute. Eu cred că ce s-a întâmplat în weekend – nunta fiice președintelui PNL Ilie Bolojan - a fost decentă, așa cum organizează orice oameni normali în țara asta”, a declarat Ionel Bogdan, purtătorul de cuvânt al PNL.

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Editor : A.C.