George Simion cere suspendarea lui Nicușor Dan: „Ofer tuturor parlamentarilor PSD tabelul pentru semnături”

Liderul AUR, George Simion, a cerut, marți, suspendarea președintelui Nicușor Dan și a anunțat că va transmite parlamentarilor PSD un tabel pentru strângerea de semnături.

„Nicușor Dan trebuie suspendat! Azi ofer tuturor parlamentarilor PSD tabelul pentru semnături. Scrieți-le și voi să semneze și să deblocăm Țara!”, a scris George Simion, marți, într-o postare pe Facebook.

Simion îi îndeamnă, de asemenea, pe urmăritorii săi să le scrie parlamentarilor PSD și să le ceară să semneze pentru suspendarea președintelui.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Mesajul lui Simion vine după ce acesta a anunțat că AUR nu va vota Guvernul Luca Niculescu, desemnat luni de Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru. „Luca Niculescu e tot o marionetă. Zero voturi de la AUR! Libertate pentru Călin Georgescu”, a transmis el. Este a patra desemnare de premier făcută de Nicușor Dan, după ce precedentele trei tentative de formare a unui nou guvern au eșuat. Simion nu a participat la consultările de la Palatul Cotroceni, însă a transmis că le-a cerut reprezentanților AUR să susțină în cadrul discuțiilor poziția partidului: „Vrem alegeri anticipate”.

Editor : C.S.