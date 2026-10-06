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George Simion cere suspendarea lui Nicușor Dan: „Ofer tuturor parlamentarilor PSD tabelul pentru semnături”

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Foto: Profimedia Images
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Liderul AUR, George Simion, a cerut, marți, suspendarea președintelui Nicușor Dan și a anunțat că va transmite parlamentarilor PSD un tabel pentru strângerea de semnături.

„Nicușor Dan trebuie suspendat! Azi ofer tuturor parlamentarilor PSD tabelul pentru semnături. Scrieți-le și voi să semneze și să deblocăm Țara!”, a scris George Simion, marți, într-o postare pe Facebook.

Simion îi îndeamnă, de asemenea, pe urmăritorii săi să le scrie parlamentarilor PSD și să le ceară să semneze pentru suspendarea președintelui.

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Mesajul lui Simion vine după ce acesta a anunțat că AUR nu va vota Guvernul Luca Niculescu, desemnat luni de Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru.

Luca Niculescu e tot o marionetă. Zero voturi de la AUR! Libertate pentru Călin Georgescu”, a transmis el.

Este a patra desemnare de premier făcută de Nicușor Dan, după ce precedentele trei tentative de formare a unui nou guvern au eșuat. Simion nu a participat la consultările de la Palatul Cotroceni, însă a transmis că le-a cerut reprezentanților AUR să susțină în cadrul discuțiilor poziția partidului: „Vrem alegeri anticipate”.

 

Editor : C.S.

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