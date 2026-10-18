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George Simion: „Chiar dacă toţi vor trăda şi vor vota acest guvern, noi tot nu îl votăm!”

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George Simion.
George Simion. Inquam Photos / Octav Ganea
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Liderul AUR, George Simion, anunţă, duminică seară, că partidul pe care îl conduce nu va vota Guvernul Niculescu şi spune că membrii formaţiunii sale nu se „dezic” de principiile lor, de crezul lor politic sau de Călin Georgescu.

„Chiar dacă toţi vor trăda şi vor vota acest guvern, noi tot nu îl votăm! Şi, pentru cei care încă nu au înţeles după atâtea săptămâni de isterie televizată: nu ne dezicem de principiile noastre, de crezul nostru politic sau de Călin Georgescu”, afirmă, duminică seară, într-o postare pe pagina sa de Facebook, George Simion.

Liderul AUR consideră că, probabil”, „tocmai asta” îi deranjează „atât de tare”. Simion spune că de câteva zile, „dacă deschizi televizorul, ai impresia că cea mai mare problemă a României nu mai sunt taxele, datoria, fabricile care se închid, preţurile sau faptul că politicienii care au adus ţara aici vor din nou la guvernare”. 

„Nu. Marele pericol al României sunt eu. George Simion dimineaţa, George Simion la prânz, George Simion seara. Mai apare câte un fost coleg supărat, câte o «dezvăluire», câte o stenogramă, câte o acuzaţie nefondată şi acum am ajuns şi la capete de porc. Dacă mai continuă câteva zile, probabil voi fi vinovat şi că plouă”, afirmă Simion.

El îi critică pe cei „dispuşi să lovească în AUR, într-un moment critic”, spunând că, „probabil”, speră că „dacă produc suficient zgomot”, îi vor face să cedeze (n. red. - pe membrii AUR). 

„Românii sunt însă mult mai inteligenţi decât îi credeţi. Nu vor uita cine a condus România în ultimii 35 de ani doar pentru că le puneţi în fiecare seară un nou episod din serialul «George Simion, pericol naţional». Nu vor începe să iubească PSD, PNL sau USR pentru că un patron de televiziune, un fost coleg ieşit din AUR sau un politician aflat la putere le spune cine este duşmanul zilei”, mai spune Simion.

Liderul AUR menţionează că, în cazul lui Marius Lulea, care a găsit un cap de porc în faţa locuinţei sale, speră ca statul „să îşi facă datoria”, dar şi în „toate celelalte cazuri grave” care i-au vizat în ultima perioadă. 

„Cer anchete rapide şi probe, nu verdicte televizate. Iar dacă cineva crede că după suficiente titluri, înscenări şi capete de porc AUR va ajunge să voteze cum i se spune, probabil încă nu a înţeles cu cine are de-a face”, încheie George Simion.

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Editor : Sebastian Eduard

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