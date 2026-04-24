George Simion continuă cu jignirile la adresa lui Nicușor Dan: „La mine la ţară i se zice damblagiu. E o problemă cu el"

„Dezbină românii acest Biden de România” „Singura lui preocupare este că AUR nu trebuie chemat la consultări”

Liderul AUR, George Simion, îl atacă din nou pe preşedintele Nicuşor Dan, după ce şeful statului a anunţat că nu va nominaliza un premier din partea AUR sau susţinut de acest partid. Dezbină românii acest Biden de România care se arată deranjat că l-am făcut paraplegic. Domnul care stă şi se uită şi gesticulează în fel şi chip, nu ştiu, la mine la ţară i se zice damblagiu. Nu ştiu dacă poate nega oricine, s-au mai făcut afirmaţii şi este evident că Nicuşor Dan are diferite probleme şi nu este capabil să ne reprezinte, ne face de ruşine”, spune George Simion. Nu ştiu dacă e sănătos la cap sau nu. Toate ipostazele în care a fost surprins, toate învârtirile, toate... ne arată nouă, fără să fim medici, că e o problemă cu el, e o problemă serioasă”, adaugă el.

George Simion a susţinut, vineri seară, într-o transmisiune live pe reţelele de socializare, că Nicuşor Dan a fost pus la Palatul Cotroceni ca să îşi bată joc de democraţia din România”. Într-o transmisiune pe care a denumit-o Joe Biden de România îşi bate joc de cel puţin jumătate de ţară!”, el a spus că PSD-ul este partidul lui Nicuşor Dan”, susţinând că preşedintele şi-a trădat propriii alegători”.

Nu el este preşedintele României, în schimb îşi permite să abuzeze de nişte atribuţii pe care preşedintele României, constituţional, nu le are. (...) Acest Pesedan, Nicuşor Dan, tocmai a anunţat, în această seară, că el nu va pune niciodată nu doar premier nominalizat de AUR, nu doar premier nominalizat de o coaliţie din care să facă parte AUR, nu va lăsa niciodată un guvern, chiar şi minoritar, susţinut de AUR, nu că ar fi vorba de aşa ceva şi ne cunoaşteţi că nu facem blat cu acest sistem. Nicuşor Dan şi-a bătut joc de orice prerogativă care ar trebui să vină în dreptul unui preşedinte de ţară, unui preşedinte al României”, a spus George Simion, potrivit News.ro

„Dezbină românii acest Biden de România”

„Nu e în stare nici măcar acest lucru să-l facă, să îi ia gâtul lui Bolojan, d-apoi să ne reprezinte într-un fel sau altul pe plan extern. (...) Dezbină românii acest Biden de România care se arată deranjat că l-am făcut paraplegic. Domnul care stă şi se uită şi gesticulează în fel şi chip, nu ştiu, la mine la ţară i se zice damblagiu. Nu ştiu dacă poate nega oricine, s-au mai făcut afirmaţii şi este evident că Nicuşor Dan are diferite probleme şi nu este capabil să ne reprezinte, ne face de ruşine. Au întrebat foarte mulţi oficiali care e problema cu preşedintele vostru? Nu e preşedinele nostru, uite că nici nu ne recunoaşte, nici nu recunoaşte democraţia, nici nu recunoaşte jocul democratic, el este acolo un individ pus, şi nici măcar nu e vina lui, e vina celor care îl împing să facă această criză şi să facă aceste declaraţii”, a adăugat liderul AUR. 

El a adăugat că singura soluţie este să ajungem la alegeri anticipate”.

„Nu ştiu dacă e sănătos la cap sau nu. Toate ipostazele în care a fost surprins, toate învârtirile, toate... ne arată nouă, fără să fim medici, că e oproblemă cu el, e o problemă serioasă. Şi paraplegia, dacă ni se permite să facem metafore, dacă nu, putem să spunem că e amorţirea, dacă nu, putem să spunem parazilia acestui individ de la Cotroceni costă România. (...) Am spus care este opinia mea. Aţi jignit persoanele paraplegice. Nu! Ei au jignit persoanele paraplegice, ei au jignit persoanele cu dizabilităţi când le-au tăiat banii, nu eu. Ei sunt de vină, nu eu!”, a mai spus George Simion.

Simion s-a arătat consternat” de afirmaţiile preşedintelui Dan, pe care le-a catalogat drept grave” şi care încalcă efectiv democraţia”.

George Simion a făcut trimitere şi la Călin Georgescu, spunând că acesta nu ar fi procedat cum procedează Nicuşor Dan.

El a anunţat că AUR nu va face alianţă nici cu PSD-ul, nici cu PNL-ul”, spunând că suveraniştii vor ca acest guvern păgubos şi această coaliţie care a distrus România să ia sfârşit”. 

„Singura lui preocupare este că AUR nu trebuie chemat la consultări”

Simion a anunţat că în luna mai AUR va depune moţiune de cenzură.

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării îl cercetează pe liderul AUR, George Simion, ca urmare a unei sesizări primite vineri. George Simion este acuzat că a utilizat în sens peiorativ termenul paraplegic”, referindu-se la preşedintele Nicuşor Dan, într-un discurs ţinut la o întâlnire la Azomureş, joi.

„Din păcate, România nu este guvernată în acest moment. Avem un individ pus la Cotroceni, paraplegic, care, în loc să se preocupe de criza de la Azomureş, are o problemă cu AUR şi singura lui preocupare este că AUR nu trebuie chemat la consultări şi că AUR nu trebuie să discute cu celalalte partide. De el promit că mă ocup mâine (vineri, 24 aprilie - n.r) într-o reacţie publică”, a declarat Simion în faţa audienţei, apariţie publicată şi pe reţelele sociale. 

„Declaraţia e sub orice nivel de dialog. Noi, politicienii, reprezentăm în urma votului nişte categorii de oameni. Categoriile acestea de oameni vorbesc prin noi şi cred că oamenii aceştia se ruşinează când văd că reprezentantul căruia i-au dat votul foloseşte termenii aceştia”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan despre afirmaţia lui George Simion.

El a precizat că, dincolo de asta, ca fenomen general, şi nu numai în România se întâmplă, recurgi la injurii şi fel de fel de metafore din acestea, îndoielnice, când nu ai argumente”.

