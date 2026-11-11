George Simion a spus miercuri seara, la Digi24, că AUR va colabora în Parlament și cu PSD și cu PNL și USR, în contextul în care partidul a votat alături de social-democrați mai multe proiecte legislative și s-a înțeles cu PSD la împărțirea unor funcții în parlament și în instituții publice.

Invitat să comenteze buna colaborare din parlament între PSD și AUR pentru proiecte legislative, amendamente și împărțirea unor funcții în parlament și alte instituții de stat, George Simion nu a dat un răspuns concret, dar a afirmat că formațiunea pe care o conduce va colabora și cu PSD și cu PNL-USR, pentru că AUR este partidul care „înclină balanța” în legislativul de la București.

„Funcții? Al doilea partid al țării să aibă funcții în Parlamentul României? Să aibă o funcție de secretar general adjunct, să aibă anumite președinții în instituții ale statului român care depind direct de Parlament? Ce le-aș spune oamenilor este că îmi pare rău că Ilie Bolojan a votat acest Guvern, Luca Niculescu – PSD”, a declarat George Simion.

„Proiectele noastre, ca al doilea partid al țării, trebuie să prindă viață”

„AUR nu a votat nici guvernul Veștea, nici guvernul Siegfrid Mureșan, nici Guvernul Luca Niculescu. Proiectele noastre, ca al doilea partid al țării, trebuie să prindă viață și lucrul ăsta se va întâmpla și pe mai departe”, a punctat liderul AUR.

„Vom colabora și cu PSD, și cu PNL-USR, pentru că noi înclinăm balanța în Parlamentul României și vom continua să facem acest lucru, dar noi rămânem fideli principiilor noastre. De asta nu l-am votat nici pe Veștea, nici pe Luca Niculescu. Domnul Bolojan s-a îndoit cumva, s-a înclinat”, a subliniat George Simion.

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Editor : Liviu Cojan