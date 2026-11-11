Live TV

Exclusiv George Simion, despre buna colaborare cu PSD: „Noi înclinăm balanța în Parlamentul României”

Data actualizării: Data publicării:
george simion digi24
George Simion. Foto: Captură video Digi24
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„Proiectele noastre, ca al doilea partid al țării, trebuie să prindă viață”

George Simion a spus miercuri seara, la Digi24, că AUR va colabora în Parlament și cu PSD și cu PNL și USR, în contextul în care partidul a votat alături de social-democrați mai multe proiecte legislative și s-a înțeles cu PSD la împărțirea unor funcții în parlament și în instituții publice.

Invitat să comenteze buna colaborare din parlament între PSD și AUR pentru proiecte legislative, amendamente și împărțirea unor funcții în parlament și alte instituții de stat, George Simion nu a dat un răspuns concret, dar a afirmat că formațiunea pe care o conduce va colabora și cu PSD și cu PNL-USR, pentru că AUR este partidul care „înclină balanța” în legislativul de la București.

„Funcții? Al doilea partid al țării să aibă funcții în Parlamentul României? Să aibă o funcție de secretar general adjunct, să aibă anumite președinții în instituții ale statului român care depind direct de Parlament? Ce le-aș spune oamenilor este că îmi pare rău că Ilie Bolojan a votat acest Guvern, Luca Niculescu – PSD”, a declarat George Simion.

„Proiectele noastre, ca al doilea partid al țării, trebuie să prindă viață”

„AUR nu a votat nici guvernul Veștea, nici guvernul Siegfrid Mureșan, nici Guvernul Luca Niculescu. Proiectele noastre, ca al doilea partid al țării, trebuie să prindă viață și lucrul ăsta se va întâmpla și pe mai departe”, a punctat liderul AUR.

„Vom colabora și cu PSD, și cu PNL-USR, pentru că noi înclinăm balanța în Parlamentul României și vom continua să facem acest lucru, dar noi rămânem fideli principiilor noastre. De asta nu l-am votat nici pe Veștea, nici pe Luca Niculescu. Domnul Bolojan s-a îndoit cumva, s-a înclinat”, a subliniat George Simion.

Citiți și:

EXCLUSIV. George Simion îl implică pe Nicușor Dan, fără dovezi, în cazul Călin Georgescu: A dat din cap afirmativ când s-a pus problema arestării

EXCLUSIV. George Simion îl acuză pe președinte că a dat ordin ca protestul AUR să nu fie autorizat: „Nicușor Dan arată ca un despot”

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ovidiu vanghele
1
Nicușor Dan i-a interzis jurnalistului Ovidiu Vanghele să mai participe în viitor la...
Remus Ștefureac, director INSCOP, la In Fața ta FOTO Captură video
2
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe...
Price of Water Set To Rise
3
Orașele cu cea mai scumpă apă din România. Unde plătesc oamenii cele mai mari tarife și...
Președintele rus Vladimir Putin.
4
Un apel telefonic către Putin a declanșat cea mai profundă ruptură în Europa: „Nu ar...
nicusor dan si maia sandu isi strang mainile
5
Prima reacție a UE la planul de unire dintre România și Republica Moldova. Marta Kos...
A murit, după ”8 minute de iad” pe un pat din spitalul de psihiatrie: 4 persoane au fost arestate! Au publicat imaginile
Digi Sport
A murit, după ”8 minute de iad” pe un pat din spitalul de psihiatrie: 4 persoane au fost arestate! Au publicat imaginile
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1137043978
Sorin Grindeanu se anunță pesimist privind încasarea banilor din PNRR și vorbește despre surprize neplăcute legate de Guvernul Bolojan
harta romaniei pe judete si regiuni
De ce vrea PSD reorganizarea administrativ-teritorială a României. Explicațiile eurodeputatului care conduce grupul de lucru din partid
simion weidel
G. Simion, despre declarațiile liderei AfD privind românii care „jefuiesc sistemul social” din Germania: Eu consider că nu ne-a jignit
simion georgescu inquam octav ganea
George Simion îl implică pe Nicușor Dan, fără dovezi, în cazul Călin Georgescu: A dat din cap afirmativ când s-a pus problema arestării
George Simion - No Backing for Vestea Cabinet Without Clarification and Direct Dialogue, Bucharest, Romania - 22 Jun 2026
George Simion îl acuză pe președinte că a dat ordin ca protestul AUR să nu fie autorizat: „Nicușor Dan arată ca un despot”
Recomandările redacţiei
ro alert
RO-Alert pentru locuitorii din nordul judeţului Tulcea. O dronă a...
Jared-Kushner-si-Steve-Witkoff.-Foto-Profimedia-e1788527477360
Kushner și Witkoff la Moscova: SUA vor „binecuvântarea” lui Putin...
centrala nucleara cernavoda
Cine va fi noul director tehnic al centralei nucleare de la Cernavodă...
Aleksandr Darciev, ambasadorul rus în SUA
Ambasadorul Rusiei în SUA, Aleksandr Darciev, a murit subit, la 66 de...
Ultimele știri
Un nou studiu susţine că obezitatea nu înseamnă, în mod automat, o sănătate precară. IMC este considerat depășit
Mesajul unui comandant NATO după loviturile Ucrainei asupra infrastructurii petroliere ruse: „Îl afectează pe Putin”
NATO ar trebui să „treacă la ofensivă” împotriva Rusiei, îndeamnă un fost consilier britanic pentru securitate națională
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii cărora le surâde norocul pe 12 noiembrie 2026. O întâlnire neașteptată sau o propunere le poate...
Cancan
S-a aflat cauza morții femeii din Galați, care a decedat la doar 10 minute după ce a ajuns acasă. Așteptase 6...
Fanatik.ro
Episodul cu care MM Stoica i-a pus capac lui Gigi Becali: ”Să nu mai calce impostorul ăsta la antrenament!”
editiadedimineata.ro
SRI anunță că a oprit un atac cibernetic din Rusia asupra unei instituții guvernamentale
Fanatik.ro
Scandal la baza FCSB! Gigi Becali și Gheorghe Mustață, primele reacții: „Au fost influențați”
Adevărul
Orașul medieval din România care a intrat în topul celor mai frumoase 100 de orașe europene
Digieconomic
Zilele libere legale din noiembrie și decembrie 2026. Cine beneficiază și cum sunt plătite
Digi FM
"Nu credeam că veți deveni și mai ticălos. Sunteți o rușine pentru România onestă". Tudor Chirilă, vehement...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO I s-a spus că soția ”îl trage în jos”, iar ”Bărbatul Anului” a luat decizia fără să clipească: ”Nu m-am...
Pro FM
Cum arată Anca Badiu la 48 de ani și cu ce se ocupă. De ce s-a retras din lumina reflectoarelor fosta membră...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Parcă a întinerit! Soția lui Pierce Brosnan, elegantă la 63 de ani, într-o rochie subțire de satin: "007 ar...
Adevarul
Trei angajate ale Universității din București, cercetate pentru delapidare. Prejudiciul depășește 1,6...
Newsweek
Curtea de Conturi acuză: 2.200.000 pensii greșit recalculate: Ministrul Muncii: Nu recunoaștem nimic!
Digi FM
De ce chelnerii îți iau farfuria înainte ca ceilalți de la masă să termine de mâncat. Ce spune, de fapt...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Știai? Motivul pentru care geamurile avioanelor au mici găuri la bază
Digi Animal World
Și-au lăsat câinii la un hotel în ziua nunții, dar când s-au întors acasă au avut parte de o surpriză. Ce...
Film Now
Demi Moore a împlinit 64 de ani! Imagini dulci postate de fiica ei cea mică, Tallulah: Cea mai tare mamă!
UTV
Adela Popescu a dezvăluit cum este Radu Vâlcan în spatele camerelor și ce diferență există între ei. „El este...