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Video George Simion, despre Călin Georgescu: Este deţinut politic. Am făcut mii de kilometri pentru a internaţionaliza această problemă

Data publicării:
Romania Election
George Simion și Călin Georgescu. Sursa foto: Profimedia Images
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George Simion, președintele AUR, a declarat, marţi seara, despre Călin Georgescu, că AUR este „printre puţinii, dacă nu singurul partid fidel voinţei poporului”, adăugând că nu ştie ce ar fi putut face mai mult în această situaţie.

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Liderul AUR a anunţat că a făcut mai multe deplasări externe, pentru a internaţionaliza” şi populariza” atacul asupra lui Călin Georgescu”.

În ultima perioadă am organizat o serie de deplasări externe. Nu au fost inutile (...). În opinia mea şi am tot dreptul la această opinie, avem de-a face în anul 2026 cu un caz şi cu un om care este deţinut politic. Am făcut mii de kilometri pentru a internaţionaliza această problemă şi pentru a populariza atacul asupra democraţiei şi atacul asupra lui Călin Georgescu. Probabil suntem printre puţinii, dacă nu singurul partid care a rămas fidel voinţei poporului român. Nu ştiu ce am fi putut face mai mult în această situaţie şi nu ştiu cum poţi lupta prin metode democratice cu un sistem care are apucături totalitare. Dar încercăm să facem acest lucru”, a declarat, într-un briefing, George Simion, potrivit Agerpres.

Acesta a vorbit şi despre faptul că în ultima perioadă e o adevărată prigoană pe TikTok”, susţinând că au fost închise unele conturi. 

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Editor : Ș.R.

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