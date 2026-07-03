George Simion, despre criza politică: „Nimic nu se poate face fără noi, dar cu mâinile noastre. Să le intre bine în cap”

George Simion susține că partidele care încearcă să formeze o majoritate pentru formarea unui nou Guvern nu se pot baza pe voturile AUR, decât dacă intră și Alianța la guvernare. Simion a mai transmis că nu mai există niciun „cordon sanitar” împotriva partidului său și, până la urmă, tot la o guvernare AUR se va ajunge.

„Ei sunt matematicienii. Și Grindeanu, și Nicușor Dan, dar nu pot gândi soluții care nu există. Ori se împacă, ori ajung la soluțiile noastre”, a declarat George Simion într-un interviu pentru Mediafax.

Liderul AUR susține, însă, că Sorin Grindeanu a fost „doar un vehicul” și că de fapt Nicușor Dan este cel care a vrut să îl dea jos pe Ilie Bolojan.

„Aș fi vrut să fie nominalizat cineva de la AUR. Mai devreme sau mai târziu, tot acolo ajungem. Mai rău decât guvernează ei nu o poate face nimeni.

Dorința mea este să ajungem la guvernare și să facem lucruri pentru România. În sfârșit reușim să trecem anumite legi, cel puțin în ultimele luni. Va veni vremea să propunem niște miniștri AUR sau din partea AUR. Nu mai există niciun cordon sanitar. Și în UE a căzut”, a mai spus acesta.

George Simion îi cere președintelui să facă o nominalizare de premier până duminică, însă i-a transmis lui Nicușor Dan un mesaj:

„Nimic nu se poate face fără noi, dar cu mâinile noastre. Să le intre bine în cap.”

Totuși, întrebat cu cine ar fi putut aduna o majoritate dacă AUR ar fi primit funcția de premier, liderul AUR nu a oferit un răspuns clar. „Cu forțele politice care asigurau această majoritate”, a spus scurt acesta.

Citește și: VIDEO Trei scenarii privind viitorul Guvern. În ce variantă ar putea fi propus Alexandru Nazare premier

Editor : A.G.