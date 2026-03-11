Preşedintele AUR, George Simion, a afirmat miercuri la tribuna parlamentului că aleșii AUR nu acordă un vot pentru dislocarea temporară în România a unor capabilităţi americane pentru că nu ar avea încredere în şeful statului, Nicuşor Dan.

„Se va vota online şi unii votează fără să ştie ce votează. Trebuie să avem garanţia că niciun fir de păr de pe capul unui român nu va fi atins. Nu putem să votăm. Nu putem să votăm, avem o datorie faţă de poporul român. Nu votăm. Pentru că, până în acest moment, din totalul de 460 de parlamentari, doar 60 au consultat respectivul document, care nici măcar nu e în atribuţia Parlamentului. Nu trebuie să alarmăm populaţia, dar ar putea să fie sub formă defensivă, sub formă de realimentare a avioanelor. Dar s-ar putea să nu fie. De aceea nu vreau să risc, totuşi o parte importantă a populaţiei ne-a încredinţat cu încrederea lor. Suntem datori să respectăm jurământul pe care l-am făcut”, a spus Simion până să intre la şedinţa plenului reunit.

Întrebat dacă nu are încredere în partenerul strategic SUA, Simion a spus: „Noi nu avem încredere în conducătorii mici pe care-i avem, care au anulat alegerile şi s-ar putea să tranzacţioneze inclusiv legitimitatea lor internaţională cu participarea la un conflict care nu este al nostru. (...) Nu am încredere în Nicuşor Dan”.

El a precizat că nu a fost la Ambasada SUA, dar că se va adresa către reprezentantul Statelor Unite în România de la tribuna Parlamentului.

„Dincolo de diferite tranzacţii, trebuia să se asigure de protecţia fiecărui român. Asta ne interesează. Mai departe, putem să privim diferite alte aspecte şi interese strategice ale României, dar în primul şi în primul rând ne interesează ca niciun român să nu aibă de suferit. Asta este poziţia AUR, nu este o poziţie anti-americană, anti-europeană, este o poziţie românească”, a adăugat Simion.

Senatul şi Camera Deputaţilor s-au reunit, miercuri, în şedinţă comună, pentru a se pronunţa asupra scrisorii preşedintelui Nicuşor Dan referitoare la dislocarea temporară în România a unor echipamente şi forţe militare americane.

Editor : Liviu Cojan