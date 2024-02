George Simion, despre politica de alianţe AUR: Nu facem coaliţii cu broasca şi cu ştiuca, cei care au distrus România

George Simion respinge ideea unei coaliţii cu formaţiunile aflate la guvernare atâta vreme cât acestea vor fi conduse de aceiași oameni. El spune că în situația în care AUR nu va obţine peste jumătate din voturi sau nu va da președintele României, atunci va rămâne în opoziţie, dacă PNL şi PSD nu se "reformează". "Nu facem coalitii cu broasca si cu stiuca, care au distrus Romania timp de 33 de ani", a declarat el. Simion a vorbit şi despre felul în care a condus AUR în ultimii patru ani, recunoscând că a făcut uneori "greşeli şi excese" şi argumentând că acestea erau "utile şi necesare".

"În actualele lor conduceri, cu niciunii. Nici cu PNL, nici cu PSD. Ori rămânem în opoziţie dacă nu reuşim să câştigăm 50% plus unu sau nu câştigăm preşedintele României, ori se reformează aceste partide. La nivel local o să facem majorităţi, după ce anunţăm, pe fiecare judeţ, baronii locali împotriva cărora vom lupta", a afirmat George Simion în cadrul unei conferinţe de presă pe care a susţinut-o sâmbătă seară în judeţul Caraş Severin.

"Nu facem coaliții cu broasca si cu stiuca, cei care au distrus Romania timp de 33 de ani", a adăugat el.

Simion a vorbit şi despre modul în care a condus AUR.

"Unii vor spune şi au spus, de la începutul anului, că am un şir întreg de acuzaţii că Simion este dictator şi conduce dictatorial. Atâta timp cât am fost împuternicit de colegii mei să conduc, asta voi face. Când nu voi conduce bine, colegii mă vor îndepărta din funcţie şi din postura de conducere. 33 de ani nu am avut conducători, am avut bieţi guvernanţi slabi care nu erau propriii lor stăpâni şi de asta am ajuns unde am ajuns. (...) Nu sunt sunt capabili şi dacă nu sunt capabili pentru ce un deceniu de instabilitate în continuare?. (...)", a adăugat George Simion.

Simion admite că a condus partidul "uneori făcând excese", dar crede că acestea erau "utile şi necesare" şi că a gestionat bine formaţiunea.

"Eu nu am fost niciodată la conducerea României şi, în cei patru ani de existenţă ai AUR am condus acest partid uneori făcând excese, uneori făcând greşeli, dar erau utile şi necesare tocmai pentru a sparge nişte ziduri care erau în faţa noastră şi cred că l-am condus cum trebuie", mai spune Simion.

El adaugă că vrea şansa să conducă şi România "de aici" şi de dincolo de Prut.

Simion este de părere că dorinţa unora de a comasa unele runde de alegeri arată „disperarea” unora care vor reducerea „avântului suveranist”. Simion vorbeşte despre „comasare de frica AUR”.

"Disperare vedem şi în cazul alegerilor comasate, care nu au absolut nicio logică în afară de a reduce avântul suveranist", spune Simion, care subliniază că AUR nu vrea ieşirea României din Uniunea Europeană şi NATO, ci "AUR nu vrea ca noi să stăm în genunchi şi să fim pioni, spectatori la deciziile altora".

