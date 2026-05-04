George Simion, despre sensul cuvântului „paraplegic", folosit în legătură cu Nicușor Dan: „Evident că are o problemă"

Liderul AUR, George Simion, a declarat, luni, în cadrul unui interviu la Europa FM, că sensul cuvântului „paraplegic”, pe care l-a folosit pentru a-l descrie pe Nicușor Dan, este „de amorțit, de paralizat, cum arată această guvernare și președinție a lui”. „Din punctul meu de vedere, este evident că domnul Nicușor Dan, în exprimarea publică, are o problemă”, mai spune acesta.

„Sensul cuvântului paraplegic este de amorțit, de paralizat, cum arată această guvernare și președinție a lui Nicușor Dan. 

Dacă vorbim de reacțiile publice ale lui Nicușor Dan, evident are o problemă. Împăratul este gol. Nu-l vedeți? Nu știu ce problemă are...Toate aparițiile publice...Nu are nimic? Noi vedem că are ceva. 

(....) 

Din punctul meu de vedere, este evident că domnul Nicușor Dan, în exprimarea publică, are o problemă. Nu știu de unde se trage această problemă, nu știu dacă e o problemă de sănătate, nu știu dacă e capabil sau nu să-și exercite funcția. 

Cuvântul paraplegic e o metaforă pentru amorțire, paralizie”, susține George Simion. 

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării îl cercetează pe președintele AUR, George Simion, ca urmare a unei sesizări primite vineri. Simion este acuzat că a utilizat în sens peiorativ termenul „paraplegic”, referindu-se la preşedintele Nicuşor Dan, într-un discurs ţinut la o întâlnire la Azomureş, joi, 23 aprilie.

„Din păcate, România nu este guvernată în acest moment. Avem un individ pus la Cotroceni, paraplegic, care, în loc sa se preocupe de criza de la Azomureş, are o problemă cu AUR şi singura lui preocupare este că AUR nu trebuie chemat la consultări şi că AUR nu trebuie să discute cu celalalte partide. De el promit că mă ocup mâine (vineri, 24 aprilie - n.r) într-o reacţie publică”, a declarat Simion în faţa audienţei, apariţie publicată şi pe reţelele sociale.

