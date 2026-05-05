George Simion, despre varianta Călin Georgescu premier: „Dacă vom avea ocazia și ține de noi, da”

Președintele AUR George Simion a declarat, marți seară, că formațiunea sa are „toate scenariile pe masă” și va acționa în funcție de „voința poporului român”. El a adăugat că, în anumite condiții, Călin Georgescu ar putea fi propunerea partidului pentru funcția de premier.

„Nicuşor Dan a avut o reacţie bolnăvicioasă şi a spus că nu poate fi vorba de aşa ceva. (...) În primul rând, pentru acest lucru trebuie să se manifeste domnul Călin Georgescu şi să mergem în acea direcţie, pentru că domnul Călin Georgescu, în opinia noastră, este preşedintele României şi au fost anulate nedrept nişte alegeri. Trebuie să revenim la democraţie, la cadrul constituţional. Dacă se ajunge acolo, nu se pune nicio problemă, însă vedeţi care sunt duşmanii cu care ne confruntăm.

Şi vedeţi că, în primul rând, Nicuşor Dan face nişte consultări mai întâi informale şi după aceea formale. Vom vedea care este cadrul, vom vedea ce se întâmplă mâine. Noi avem toate scenariile în faţa noastră şi vom acţiona în consecinţă conform voinţei poporului român. Dacă vom avea ocazia şi ţine de noi, cu siguranţă, da”, a spus Simion într-un briefing de presă.

Liderul AUR a fost întrebat dacă va merge la consultări cu propunerea Călin Georgescu pentru funcția premier și a lansat acuzații la adresa actualilor lideri politici.

El a susținut că Ilie Bolojan este responsabil pentru criza economică, iar Nicușor Dan pentru criza politică.

„Poporul român îşi doreşte o resetare. Poporul român a votat pentru schimbare în 2024 şi în 2025. Această schimbare nu a venit. Dacă Nicuşor Dan îşi închipuie că va merge printr-un blat tot cu această coaliţie, aşa-zis pro-europeană, înainte şi românii nu îl vor taxa, greşeşte”, a declarat Simion.

