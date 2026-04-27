George Simion, despre alianța PSD-AUR împotriva lui Bolojan: „Asigurăm orice guvernare care poate genera alegeri corecte”

George Simion alături de alți membri ai AUR. Foto: Inquam Photos / George Călin

George Simion a ieșit într-o conferință de presă la scurt timp după ce AUR și PSD au anunțat că depun împreună moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Liderul AUR a subliniat că va forța votarea în Parlament a proiectelor legate de reducerea numărului de parlamentari, eliminarea subvenției pentru partidele politice și organizarea alegerilor în două tururi pentru funcțiile de primar și președinte de consiliu județean. „Suntem dispuși să asigurăm orice guvernare care poate genera alegeri corecte”, a răspuns Simion, întrebat de o posibilă guvernare AUR-PSD. 

„Suntem dispuși să asigurăm orice guvernare care poate genera alegeri corecte. Nu am avut parte de alegeri corecte în 2024 și 2025. Nicușor Dan nu și-a făcut datoria, nu a prezentat niciun raport cu privire la anularea alegerilor (...) Primul pas pe care noi îl facem pentru a ne atinge obiectivele politice este să trecem această moțiune de cenzură. Să vedem că toată lumea se ține de cuvânt”, a răspuns George Simion, întrebat la conferința de presă susținută luni, 27 aprilie, dacă ia în calcul colaborarea cu PSD într-o viitoare guvernare. 

Acesta subliniat motivele pentru care AUR a ales să depună moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. 

„Nu v-au spus că vor aduce sărăcia în România (...) Grija lor, chiar în acest moment, este cum să obținem mai mulți bani împrumut. Din ce îi vom plăti, din vânzarea la un preț mult mai mic decât cel meritat al activelor statului (...) Depunem această moțiune pentru a opri vânzarea activelor strategice ale românilor. Domnul Bolojan, domnul Nicușor Dan sau vreun alt domn fără susținere populară și care și-au trădat alegătorii nu au dreptul să vândă Hidroelectrica”, a explicat George Simion.

Printre atacurile la adresa președintelui Nicușor Dan, George Simion a punctat că AUR va forța luni în Parlament introducerea pe ordinea de zi a celor trei proiecte anunțate de săptămâna trecută.

„Vom cere punerea pe ordinea de zi a legilor inițiate de noi cu privire la reducerea numărului de parlamentari la 300, eliminarea subvențiilor de stat și alegerea primarilor în două tururi. Vom vota (...) pentru orice inițiativă care vine în acest sens. Să ajungem la 300 de parlamentari (...), pentru tăierea sau reducerea drastică, cu 95% a subvenției pentru partidele politice, pentru votul primarilor și președinților consiliilor județene în două tururi”, a subliniat George Simion. 

„Sunt dispus să dialoghez cu toată lumea, în sensul unei reconcilieri naționale”, a mai punctat liderul AUR. 

