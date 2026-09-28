Într-o intervenție telefonică la Digi24, George Simion a comentat mesajul de mulțumire pe care Călin Georgescu i l-a adresat la ieșirea de la termenul de luni de la Curtea de Apel București. Deși a declarat că-l susține pe fostul candidat la alegerile prezidențiale 2024, liderul AUR a spus că nu i-a plăcut „în mod deosebit” afirmația acestuia.

„Eu am fost competitor electoral la alegerile prezidențiale din 24 noiembrie 2024 organizate cum au fost organizate de către PD și PNL. Cetățenii români nu m-au ales pe mine. Eu am terminat acea competiție electorală pe locul patru. Pe locul unu a terminat domnul Călin Georgescu, pe locul doi o doamnă numită Elena Lasconi. Acest sistem a anulat fără motive, pentru că nu s-au prezentat nici până în acest moment motivele anulării alegerilor”, a spus George Simion.

Întrebat la Digi24 dacă se dezice de Călin Georgescu în contextul declarațiilor pe care acesta le face, liderul AUR a explicat: „Noi îl susținem pe Călin Georgescu nu din motive legate de afirmații pe care dumnealui le-a spus. A câștigat alegerile atunci”.

Referitor la „campania cu zero lei” a fostului candidat la prezidențiale, liderul AUR a explicat că cele mai mari sume de bani care s-au cheltuit pentru promovarea lui Georgescu sunt „bani publici românești, nu rusești, plătiți de PNL”.

„Cele mai mari sume de bani care s-au cheltuit în acea campanie în direcția promovării domnului Călin Georgescu sunt bani publici românești, nu rusești, plătiți de PNL. Cum vi se pare că acest lucru nu este anchetat, nu este cercetat și că milioane de euro din banii noștri, de la PNL, s-au dus pentru susținerea domnului Călin Georgescu. Adică dacă au fost bani, cei care au pus acești bani, respectiv conducerea PNL-ului ar trebui anchetată. Bănuiesc că a fost implicată în anularea alegerilor și tot ce s-a întâmplat atunci.

Campania de influenceri pe TikTok. E o investigație, sunt facturi. Sunt singurii bani dovediți, probați, facturați”.

Întrebat de ce afirmă că nu este o anchetă care vizează acest subiect, acest a afirmat: „În ultimul dosar, singura chestiune pe care ați văzut-o au fost niște interceptări legate de George Simion de acum un an jumate. Nu cred că e normal. Nu cred că viza obiectul cauzei, dar multe lucruri nu sunt normale în țara noastră și tocmai de asta am vrut să intervin, poate le normalizăm cumva”.

În ceea ce privește afirmația lui Călin Georgescu privind deconspirarea întregului sistem, liderul AUR a spus: „Are asta vreo legătură câtuși de mică cu obiectul cauzei, cu vreo înșelăciune? Sau trebuia spus în spațiu public numele lui George Simion, că poate George Simion își schimbă părerea legat de anularea alegerilor?

Lucrul ăsta trebuie dovedit, nu? Obiectul înșelăciunii este altul. Dacă există acea înșelăciune, că există încă prezumția de nevinovăție în România, din câte știam”.

Luni, fostul candidat la prezidențiale l-a menționat explicit pe liderul AUR la ieșirea de la termenul de luni de la Curtea de Apel București. Referitor la mesajul de mulțumire al acestuia, Simion a afirmat: „Nu mi-a plăcut în mod deosebit. Eu sunt singura figură politică care a rămas constantă pe subiectul anulării alegerilor, restul au mai cedat”.

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Editor : A.M.G.