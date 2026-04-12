George Simion, după ce Viktor Orban a pierdut alegerile în Ungaria: Cum va arăta viitorul?

George Simion, președintele AUR, a reacționat pe platforma X, după ce Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea în alegerile parlamentare din Ungaria, cu un mesaj în limba engleză, în care se întreabă cum va arăta viitorul.

„Viktor Orbán a pierdut alegerile din Ungaria. Cum va arăta viitorul?”, a scris liderul AUR.

Premierul ungar Viktor Orbán și-a recunoscut duminică seară înfrângerea în alegeri, în cadrul unui discurs susținut în faţa susţinătorilor săi, puțin după ora 21.00 (ora 22.00 ora României). El a spus că rezultatul alegerilor este „clar” și a confirmat că l-a felicitat pe adversar, recunoscând că rezultatul este dureros pentru Fidesz. Orban a mai spus că partidul său va servi Ungaria din opoziţie.

