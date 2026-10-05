George Simion, după desemnarea lui Luca Niculescu ca premier: „E tot o marionetă. Zero voturi de la AUR”

Liderul AUR, George Simion, a reacționat, luni seara, la desemnarea lui Luca Niculescu pentru postul de premier și a anunțat că AUR nu va vota Guvernul propus de acesta.

„Luca Niculescu e tot o marionetă. Zero voturi de la AUR! Libertate pentru Călin Georgescu”, a transmis George Simion într-o postare pe Facebook.

În mesajul postat, Simion a postat și steagul Franței alături de numelui lui Luca Niculescu și steagul României la Călin Georgescu.

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Președintele Nicușor Dan l-a desemnat, luni, după consultările cu partidele și formațiunile politice parlamentare, pe Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru. Este a patra desemnare de premier făcută de președintele Nicușor Dan, după ce precedentele trei tentative de formare a unui nou guvern au eșuat.

George Simion nu a participat la consultările de la Palatul Cotroceni, însă a precizat că a cerut delegației care a reprezentat partidul să transmită un mesaj clar: „Vrem alegeri anticipate”.

Editor : A.P.