George Simion, după prelungirea arestului preventiv pentru Călin Georgescu: „Dictaturile niciodată nu au sfârșit bine!”

Președintele AUR, George Simion, a reacționat luni seară la decizia Curții de Apel de prelungire a arestului preventiv cu 30 de zile pentru Călin Georgescu, întrebând pe Facebook: „Ce v-a făcut Călin Georgescu de îl țineți în arest?”. Simion anunță, în același mesaj, că susținătorii lui Georgescu vor fi în stradă până când „represiunea” va fi oprită.

„Ce v-a făcut Călin Georgescu de îl țineți în arest? Dictaturile niciodată nu au sfârșit bine! În următoarele zile noi vom fi în stradă, până când opriți represiunea”, a scris pe Facebook George Simion, la puțin timp după ce magistrații Curții de Apel București au decis prelungirea cu 30 de zile a arestului preventiv în cazul fostului candidat la prezidențiale.

Magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au admis, miercuri, contestaţia procurorilor DIICOT la decizia de luni a Tribunalului Bucureşti, care le-a respins solicitarea de prelungire a mandatului de arestare preventivă pentru Georgescu.

Decizia magistraţilor este definitivă.

Luni, 26 octombrie, Tribunalul Bucureşti a respins cererea procurorilor de prelungire a mandatului de arestare pentru Călin Georgescu, înlocuind-o cu o măsură mai blândă, în dosarul de înşelăciune cu prejudiciu de 1,1 milioane de euro, cea a plasării sub control judiciar pentru 60 de zile. Decizia, care nu era definitivă, a fost contestată de către procurorii DIICOT.

În acest dosar, Călin Georgescu, Ioan Rusen şi un cetăţean italian sunt acuzaţi că au constituit un grup infracţional organizat convingând un om de afaceri român că ar putea obţine o finanţare de 6 milioane de euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituţie bancară, sub condiţia depunerii unei garanţii de peste un milion de euro.

Potrivit anchetatorilor, în cursul lunii septembrie 2021, Georgescu, Rusen şi cetăţeanul italian au constituit un grup infracţional organizat care a acţionat în mod coordonat sub autoritatea liderului - cetăţean român, în vârstă de 64 de ani - în special pe teritoriul României, dar şi al Marii Britanii "în scopul obţinerii de foloase patrimoniale injuste".

Probatoriul administrat până în prezent a arătat că, începând cu luna septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate în Bucureşti şi judeţul Argeş, iar ulterior pe teritoriul Marii Britanii, membrii grupului infracţional organizat au indus în eroare o persoană vătămată că ar putea obţine o finanţare de 6.000.000 de euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituţie bancară, sub condiţia depunerii unei garanţii. În aceste condiţii, făptuitorii au determinat victima să transfere peste 1.000.000 de euro.

Ulterior, sub pretextul că se poate majora creditarea la suma de 15.000.000 de euro, cu condiţia depunerii unei garanţii suplimentare, aceştia au determinat victima să transfere o nouă sumă, de 100.000 de euro.

Persoana vătămată a înregistrat un prejudiciu total de peste 1,1 milioane de euro.

În 7 octombrie, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism au anunţat că au pus sechestru pe mai multe conturi bancare deschise pe numele lui Călin Georgescu, după ce puseseră sechestru şi pe vila din Mogoşoaia a fostului candidat la alegerile prezidenţiale.

Călin Georgescu mai are patru dosare penale pe numele său, două recente şi două mai vechi, în acestea din urmă fiind deja trimis în judecată.

Editor : B.E.