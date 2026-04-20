George Simion exclude o guvernare cu PSD sau cu PNL: Ne dorim alegeri anticipate 

Preşedintele AUR, George Simion, a declarat luni, despre o posibilă guvernare alături de PSD, că poziţia AUR nu se schimbă şi îşi doresc să ajungă la votul poporului, la alegeri anticipate. Simion a mai spus că partidul său nu va face parte dintr-un guvern cu PSD sau cu PNL.

Preşedintele AUR, George Simion, a fost întrebat dacă ia în calcul o posibilă guvernare alături de PSD.

„Poziţia AUR nu se schimbă. Noi ne dorim să ajungem la votul poporului, la alegeri anticipate. Mă întrebaţi dacă mâine intrăm la guvernare? Ar trebui să ne nominalizeze cineva şi Nicuşor Dan a spus că nu o va face şi nu va asculta care va fi propunerea AUR pentru poziţia de premier şi, la fel, Sorin Grindeanu a exclus total această posibilitate. Da, AUR poate da dovadă de bărbăţie şi-şi poate asuma o guvernare la fel cum a făcut-o şi în decembrie 2024, însă această ipoteză nu stă în picioare, pentru că noi suntem realişti”, a spus preşedintele AUR, potrivit News.ro.

Despre susţinerea unui guvern minoritat din Parlament, Simion a răspuns: „Singura posibilitate prin care putem susţine un guvern este dacă propunerea AUR este nominalizată de Nicuşor Dan. Nicuşor Dan spune că nu va face aşa ceva. El a mai spus şi legat de TVA, el a mai spus şi legat de justiţie lucruri şi vedem că este de fapt acolo, în Palatul Cotroceni, prizonier al unui partid politic. Vom vedea. Nu pot să vă spun acest lucru, pentru că vorbim despre ipoteze. Nu avem un nume în acest moment. Aşteptăm pe parcursul săptămânii. Am avut discuţii cu toţi cei care şi-au dorit să aibă discuţii cu mine”, a menţionat George Simion.

Liderul AUR a mai spus că „planul de reconciliere naţională este să avem până la votul poporului, până la alegeri un guvern care să pună ca prioritate naţională economia şi bunăstarea românilor”.

„Niciuna din taberele care ies la televizor şi au unii consultare la 5, alţii meeting la 6, nu vorbesc despre economie, nu vorbesc despre soluţii. Nu vorbesc despre cum pot scoate ţara din criză. (..) Nu suntem colacul lor de salvare. Suntem colacul de salvare al românilor şi vom acţiona în consecinţă”, a spus el.

Întrebat dacă AUR va merge la Palatul Cotroceni cu propunerea din partea AUR pentru premier în persoana lui Călin Georgescu, Simion a arătat că „Georgescu este omul ales de român să fie preşedinte, după care a urmat anularea alegerilor şi anularea democraţiei”.

„Noi ne dorim revenirea la democraţie. (..) Vom anunţa pe parcursul săptămânii detalii despre posibilele soluţii şi posibila implicare a domnului Georgescu. AUR nu va face parte dintr-un guvern cu PSD sau cu PNL”, a mai declarat el.

„Dacă îl sprijinim în continuare pe domnul Călin Georgescu, da, îl sprijinim în continuare pentru că aşa este corect. Mai departe, discutăm ipoteze şi n-aş vrea să intru în aceste probleme”, a menţionat Simion.

