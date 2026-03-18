Video George Simion explică de ce AUR nu a votat amendamentul PSD: Nu ne cereţi să fim complici la transformarea românilor în cerşetori

george simion sustine un discurs
George Simion. Foto: Inquam Photos / George Călin

George Simion, președintele AUR, a afirmat, miercuri seară, că parlamentarii formaţiunii vor asigura votarea unui buget care să intre în ţinta de deficit de 6%, „însă nu ne cereţi să fim complice cu PSD-ul la transformarea românilor în cerşetori”. Acesta acuză că „ceea ce PSD-ul şi PNL-ul fac acum, doar pentru spectacol, îi costă mult pe românii care sunt în situaţii vulnerabile”.

„Spre deosebire de partidele iresponsabile, care au dus România la o inflaţie de peste 9%, la un deficit buget de 9% şi nu au venit cu bugetul ţării atunci când trebuia, în 2025, AUR alege să fie responsabil. Punem pe masa Ministrului de Finanţe, a tuturor partidelor şi în atenţia opiniei publice o variantă de buget alternativ, care asigură respectarea legilor, începând cu pensionarii acestei ţări, continuând cu persoanele cu dizabilităţi şi bursele pentru studenţi şi asigură un deficit în parametrii acceptaţi de partenerii noştri internaţionali”, a declarat, miercuri seară, preşedintele AUR, George Simion.

Acesta acuză că ceea ce PSD-ul şi PNL-ul fac acum, doar pentru spectacol, îi costă mult pe românii care sunt în situaţii vulnerabile”.

„De aceea, vreau să transmit tuturor pensionarilor din România că ne vom lupta pentru ei şi pentru adoptarea amendamentelor noastre, pentru respectarea legilor din România şi pentru ceea ce trebuie să se întâmple din punct de vedere legal: indexarea pensiilor cu rata inflaţiei. Ceea ce vrea actuala coaliţie este să transforme persoanele cu dizabilităţi, elevii şi studenţii, pensionarii, în cerşetori. Noi refuzăm această idee, că românii sunt cerşetori şi trebuie să stea cu mâna întinsă la ajutoare date din milă. Sunt banii pentru care ei au muncit, pentru care ei au contribuit şi trebuie să îi primească”, a adăugat liderul AUR.

Acesta precizează că amendamentele depuse de parlamentarii formaţiunii - peste 1.300 – trebuie dezbătute.

„Asigurăm persoanele cu dizabilităţi, mamele, pensionarii de toate categoriile că vor obţine cel puţin un sprijin din partea statului, şi asta va fi cu votul AUR în plen. Însă nu ne cereţi să fim complice cu PSD-ul la transformarea românilor în cerşetori”, a mai declarat Simion.

Acesta promite că AUR va asigura votarea unui buget care să intre în ţinta de deficit de 6%”.

„Vrem să facem dreptate. Pentru asta ne-au trimis românii aici, nu să fim complice cu PSD-ul sau cu USR-ul, nu să fim puşi în buzunarele unora sau altora. AUR votează în interesul românilor şi vom obţine indexarea pensiilor cu rata inflaţiei sau sprijin pentru persoanele vulnerabile din fonduri de la buget, din fonduri europene şi din soluţii care se regăsesc în acest buget alternativ pe care în această seară voiam să-l punem pe masa plenului reunit”, susţine preşedintele AUR.

George Simion a adăugat că este iresponsabilitate din partea acestei coaliţii din momentul zero”: Ei trebuiau cel târziu în luna decembrie să pună bugetul ţării pe masa Parlamentului”.

Adoptarea bugetului de stat pe 2026 s-a blocat, miercuri, în Parlament, după ce şedinţa comisiilor reunite de buget-finanţe a fost suspendată pentru negocieri între liderii partidelor, la solicitarea UDMR. În lipsa unui raport din partea comisiilor reunite de buget-finanţe, bugetul nu poate ajunge la vot, în plenul reunit al celor două Camere.

