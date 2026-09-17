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Exclusiv George Simion vede interese străine în desemnarea premierului și vorbește despre o „înțelegere ascunsă” între Nicușor Dan și PSD

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Din articol
„Oamenii Franței erau propuși în funcția de premier sau vehiculați - Luca Niculescu, Alexandru Nazare” „Se vehiculează că unele voci mai inteligente din PSD au clocit acest plan cu Siegfried Mureșan” „ Nu suntem pe mână cu Partidul Social Democrat, cum este Nicușor Dan” „Conform domnului Nicușor Dan în campanie, eu scoteam România din UE și din NATO”

Președintele AUR, George Simion, anunță ferm că partidul său nu va vota niciun Guvern din care AUR nu face parte și respinge variantele de premier vehiculate în spațiul public, de la Siegfried Mureșan la Sorin Grindeanu. Într-o intervenție la Digi24, George Simion a încercat să explice la ce se referea postarea sa de pe Facebook care conținea drapele și trandafiri și a acuzat o „înțelegere ascunsă” între Nicușor Dan și PSD și a subliniat că nicio majoritate stabilă nu se va putea forma fără voturile partidului pe care îl conduce.

„Cum nu mai avem o televiziune favorită pe care să o urmărim, eram în mașină și am ascultat emisiunea dumneavoastră. Am văzut că este interpretată postarea mea de pe Facebook în diferite note. Am zis să lămurim. Nu avem nimic împotriva numelui domnului Mureșan, putea să-l cheme doar Vasile Mureșan și nu... tot nu-l votam”, a declarat George Simion la Digi24.

„Germania e legată de cei care apără interesele Germaniei în România. În mod evident, Franța nu are legătură – am ascultat un invitat al dumneavoastră că Dominic Fritz este omul Franței. Nu, Dominic Fritz este cetățean german care a candidat, a fost ales în Timișoara și este primarul Timișoarei. Înțeleg că există niște motive de incompatibilitate și nu va mai fi... nu va mai ocupa această funcție în curând”, a continuat președintele AUR.

„Oamenii Franței erau propuși în funcția de premier sau vehiculați - Luca Niculescu, Alexandru Nazare”

„Franța și cei care apără intersele, și sunt văzuți ca oamenii Franței, și erau propuși în funcția de premier sau vehiculați - Luca Niculescu, Alexandru Nazare... Noi nu vom vota un guvern din care să... din care nu facem parte și, la momentul dorinței unora și altora din statul român de a-l pune pe domnul Veștea premier, niciun parlamentar AUR nu urma să-l voteze pe domnul Veștea. Asta vă garantez eu ca președinte al partidului și ca om care s-a ocupat personal de acest proces și de reprezentarea partidului nostru în relația... ”, a subliniat Simion.

Referitor la faptul că Siegfried Mureșan ar fi omul Germaniei, George Simion a afirmat că „e suficient să-i vedeți activitatea lui din Parlamentul European...”.

„Trandafirii... cred că ne dăm seama și nu-i... nu-i greu la cine făceam referire prin trandafiri. Nu avem în plan... nu avem în plan să să facem o alianță cu Partidul Social... Acuma, nu aș vrea să vă aduc aminte că dumneavoastră îl încurajați și aș putea spune, dacă sunt așa mai răutăcios, chiar îl susțineați pe Nicușor Dan, dar vă dați seama că... Mă refer la Nicușor Dan și la partidul prezidențial pe care dumnealui îl are, adică PSD-ul”, a punctat președintele AUR.

Unii și alții se gândesc că își va face un partid prezidențial (Nicușor Dan – n. red.). De ce să-și facă când are PSD-ul? Și în mod evident această numire este una care va veni să aducă la guvernare pe Sorin Grindeanu și partidul prezidențial al lui Nicușor Dan. E o opinie pe care toată lumea cred că o are, dar nu o verbalizează.

„Se vehiculează că unele voci mai inteligente din PSD au clocit acest plan cu Siegfried Mureșan”

„Așa s-au gândit ei că o să-l ia prin surprindere pe Ilie Bolojan, numindu-l duminică dimineață pe Adrian Veștea, și numirea intempestivă a lui Siegfried Mureșan a fost ținută ca o surpriză și ca un plan ascuns. Dar de săptămâni bune se vehiculează că unele voci mai inteligente din PSD au clocit acest plan cu Siegfried Mureșan, care o să cadă și imediat, iar după aceea Nicușor Dan va salva situația și va numi un pesedist, fie președintele Partidului Social Democrat, fie un surogat de tip Veștea.”, a punctat Simion.

„ Nu suntem pe mână cu Partidul Social Democrat, cum este Nicușor Dan”

„Nu o să votăm următorul Guvern dacă nu facem parte din el și, evident, noi nu suntem pe mână cu Partidul Social Democrat, cum este Nicușor Dan, așa că nu-l vom vota nici pe Siegfried Mureșan, nici pe Sorin Grindeanu sau surogatul de...

„Dacă ni se oferă să facem parte din guvern, stăm la masa de discuții, cum este normal. Suntem al doilea partid al țării și primul în preferințele românilor. Lucrul ăsta nu poate fi ignorat de niște oameni sănătoși la cap care vor ca societatea românească să progreseze. Din păcate, Nicușor Dan nu se numără în această categorie și ne exclude dintr-o variantă guvernamentală”, a adăugat președintele AUR.

Ăsta-i curentul politic pe care noi îl reprezentăm. Nu înțeleg de ce e atât de deranjant. Așteptăm să dialogăm cu toate forțele politice, da.

Întrebat dacă AUR vizează Ministerul de Interne în cazul un guvern din care să facă parte și AUR, Simion s-a întrebat retoric: „Nu știu care-i avantajul unui Minister de Interne, care-i câștigul electoral”

Ce-o să facă domnul Siegfried Mureșan, care până acum trei zile, cinci zile, spunea despre extremiștii care nu știu unde o să ducă România. În ultimii doi ani am învățat că niciodată nu e bine să spui „niciodată.

„Uitați-vă la postările domnului Siegfried Mureșan. Lucrul ăsta nu se întâmplă. Dumneavoastră îmi vorbiți despre situații ipotetice. Ceea ce vă zic eu este că, într-un final, mai devreme sau mai târziu, va trebui să stăm la masă cu toții, pentru că niciun guvern, nici unul al Germaniei, nici unul al Franței, nici unul al celorlalți trei trandafiri nu o să treacă fără voturile AUR sau fără ca PSD-ul să reînnoade povestea de dragoste și coaliția cu domnul Bolojan”, a subliniat președintele AUR.

„Conform domnului Nicușor Dan în campanie, eu scoteam România din UE și din NATO”

Întrebat dacă s-a întâlnit cu Nicușor Dan, Simion a spus că: „Nu e simplu. Nicușor Dan spune că nu ne-am întâlnit, deci nu ne-am întâlnit”.

„Eu am 40 de ani, nu am fost niciodată la guvernare, nu am fost implicat în acte de corupție, nu am râie, nu am ciumă, nu sunt mai virulent în postări pe Facebook și în declarații publice decât este Sorin Grindeanu, așa că nu văd niciun motiv pentru care să votez un guvern din care nu fac parte. Deci nu, în niciun caz nu putem cădea de acord și nu putem veni cu astfel de propuneri.”

„Conform domnului Nicușor Dan în campanie, eu scoteam România din UE și din NATO. După aia, după campanie și-a dat seama că nu o scoteam. Înțelegeți care-i problema și dublul standard care există? Ar trebui să ne înțelegem mai des și de asta apreciez foarte mult acest telefon și că am avut ocazia să dialogăm”, a adăugat Simion.

Întrebat dacă vrea să fie ministru, liderul AUR a spus că nu își dorește acest lucru: „Nu-mi doresc să fiu nici președinte la Camera Deputaților, nici președinte la Senat - n-aș putea să fiu președinte la Senat că nu sunt senator - nici ministru. Mi-aș dori să punem România pe roate și sunt dispus să fac concesii ca să ajungem acolo”.

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Editor : Liviu Cojan

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