Video George Simion face apel la etnicii maghiari să se înscrie în AUR: „UDMR are o problemă de legitimitate”

Președintele AUR George Simion a lansat marți un apel către etnicii maghiari să se alăture formațiunii sale politice, în contextul votului asupra moțiunii de cenzură prin care a fost demis Guvernul Bolojan și al criticilor la adresa UDMR.

George Simion a acuzat UDMR că nu și-a respectat alegătorii și că a justificat neparticiparea la votul moțiunii prin faptul că aceasta a fost inițiată de AUR.

„Etnicii maghiari, cetăţeni români care au ieşit în stradă la începutul anului împotriva taxelor lui Bolojan, la Miercurea Ciuc, la Odorheiu Secuiesc, la Sfântu Gheorghe şi în multe alte localităţi, au cerut reprezentanţilor lor din Parlament să voteze moţiunea de cenzură. UDMR are o problemă de legitimitate, de reprezentativitate, a justificat nevotarea moţiunii de cenzură prin faptul că a fost introdusă de către AUR. AUR respectă vocea românilor care şi-au dat votul pentru noi şi ar fi fost cazul ca şi reprezentanţii UDMR din Harghita, din Covasna, din Mureş, din Cluj, din Satu Mare şi peste tot unde există în această ţară etnici maghiari pe care îi iubim şi îi considerăm cetăţeni cu drepturi depline ai României, arată că UDMR şi-a trădat alegătorii”, a afirmat liderul AUR într-un briefing de presă.

Liderul AUR a extins apelul său către toți cetățenii României, inclusiv către minorități, invitându-i să se alăture partidului.

„Şi fac un apel la toţi etnicii maghiari care vor să aibă reprezentare politică să se înscrie în AUR, indiferent de etnie - romi, lipoveni, maghiari - avem mulţi membri în acest moment în AUR şi, de altfel, fac acest apel către toţi cetăţenii României. Aţi văzut cât de important este fiecare vot, cât de important este fiecare om, fiecare contează. De aceea, dacă vreţi să câştigăm următoarele bătălii pe care le avem de dus, apelul meu este să vă înscrieţi în AUR”, a mai spus Simion.

