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Video George Simion îl acuză de minciună pe Ciprian Ciucu înaintea manifestației pentru Călin Georgescu: „Au fost mai multe cereri depuse”

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Colaj foto: George Simion și Ciprian Ciucu / surse foto: Inquam Photos /George Călin
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Din articol
George Simion anunță că va participa la manifestația de sâmbătă

George Simion l-a acuzat vineri pe primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, că ar fi făcut declarații false în legătură cu solicitările pentru organizarea manifestației de susținere a lui Călin Georgescu, programată sâmbătă. Într-o conferință de presă, liderul AUR a susținut că au fost depuse mai multe cereri, toate respinse, și a criticat autoritățile pentru modul în care au gestionat organizarea protestului. El a anunțat că va participa la manifestație și că este dispus să colaboreze cu instituțiile responsabile de ordinea publică.

„Au fost mai multe cereri depuse, respinse toate. Minte primarul Ciucu când spune că nu a văzut nicio cerere”, a declarat George Simion, precizând că persoanelor care au depus solicitările le-a fost oferită asistență juridică.

Liderul AUR a acuzat administrația Capitalei că aplică reguli diferite în cazul manifestațiilor publice și a făcut referire la alte proteste care ar fi fost aprobate în Piața Universității și Piața Victoriei.

„Reinventează felul în care au fost aprobate manifestații până acum. O manifestație inventată într-un platou de televiziune este aprobată, având același subiect, la Universitate și la Victoriei, doar că acolo este voie, aici nu este voie”, a afirmat Simion.

Acesta a criticat și modul în care autoritățile își asumă responsabilitatea pentru organizarea manifestațiilor, susținând că a încercat să ia legătura atât cu ministrul de Interne, cât și cu primarul general Ciprian Ciucu, fără să obțină un răspuns satisfăcător.

Declarațiile lui George Simion vin după ce primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat joi că nu are cunoștință despre vreo solicitare de autorizare a manifestației depusă de AUR. Edilul a precizat că astfel de cereri sunt evaluate de o comisie de specialiști din cadrul Primăriei Capitalei, invocând necesitatea prevenirii unor incidente precum cele produse în Franța.

Întrebat dacă a avizat protestul programat sâmbătă în Parcul Izvor, Ciucu a declarat că nu a văzut o asemenea solicitare din partea AUR și l-a îndemnat pe George Simion să precizeze unde ar fi fost depusă.

George Simion anunță că va participa la manifestația de sâmbătă

George Simion a precizat că adunarea participanților este programată sâmbătă, la ora 13:00, iar manifestația de susținere a lui Călin Georgescu ar urma să înceapă la ora 14:00. Potrivit liderului AUR, la protest vor participa și numeroase persoane fără afiliere politică.

„Toate invențiile, scuzele, aberațiile spuse în ultimele zile fac parte dintr-un plan de a crea diversiuni și de a răspândi dezinformare”, a susținut Simion, afirmând că autoritățile au obligația de a asigura condițiile necesare pentru exercitarea dreptului la protest.

Liderul AUR a anunțat că va ieși sâmbătă din clădirea Parlamentului pentru a se alătura manifestanților și a transmis că este disponibil să discute cu instituțiile statului pentru ca protestul să se desfășoare fără incidente.

„Mă pun la dispoziția instituțiilor statului ca manifestația de mâine să se desfășoare cum trebuie și să asigurăm siguranța, protecția celor care doresc să își manifeste susținerea față de Călin Georgescu. Voi fi aici, aștept să fiu contactat. Am făcut eu pașii necesari”, a declarat acesta.

Simion a cerut Jandarmeriei, Poliției și Poliției Rutiere să colaboreze cu persoanele implicate în organizarea manifestației, insistând că autoritățile trebuie să asigure protecția participanților. El a avertizat că eventualele abuzuri ale autorităților vor fi documentate, inclusiv în cazul participanților care se deplasează spre București cu autocarele.

„Dacă se vor întâmpla abuzuri, avem oameni de legătură, am adus peste 100 de observatori internaționali, vom documenta fiecare caz”, a afirmat Simion.

Potrivit acestuia, participanții ar fi pregătiți să documenteze eventualele situații în care autocarele sunt oprite sau persoanele sunt reținute fără motiv. Simion a susținut că asemenea incidente ar urma să fie prezentate și de presa internațională.

„Nu cred că este bine pentru România să ne adâncim în această criză democratică și să accentuăm ideea unei țări cu un regim hibrid, care nu permite manifestările, care nu permite protestele”, a mai declarat liderul AUR.

Editor : M.I.

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