George Simion îl face încă o dată „autist” pe președintele Nicușor Dan: „Suntem de râsul lumii”

George Simion îl numeşte din nou „autist” pe Nicuşor Dan, într-un mesaj postat sâmbătă pe contul său de Facebook. Șeful AUR a mai folosit acest apelativ la adresa președintelui în timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale de anul trecut, dar și într-un comentariu pe TikTok.

„V-am spus că e autist şi nu m-aţi crezut. I-aţi crezut pe cei care vă spuneau că dobor euro şi toată economia, că scot România din UE şi din NATO. Puteam fi ca Polonia, acum suntem de râsul lumii”, este mesajul postat de Simion pe Facebook.

După numai o oră, postarea avea 20.000 de reacţii, peste 2.300 de comentarii şi 1.500 de distribuiri.

Nu este pentru prima oară când Simion foloseşte acest termen la adresa lui Nicuşor Dan.

În campania pentru alegerile prezidenţiale din 18 mai, la Bruxelles, o jurnalistă i-a cerut lui George Simion detalii despre întâlnirile avute cu politicienii belgieni.

„Aveţi un candidat pe care îl susţineţi, e autist, săracu’!”, a răspuns, nervos, George Simion, cu trimitere la Nicuşor Dan.

„Este intolerabil să jigneşti sute de mii de copii şi adulţi cu tulburări de spectru autist din România”, a replicat Nicuşor Dan.

Ulterior, George Simion şi-a cerut scuze, însă, în acelaşi mesaj, a lansat noi etichete jignitoare la adresa lui Nicuşor Dan. „Nu cred că am folosit termenul corect şi îmi cer scuze faţă de persoanele neurodivergente”, a declarat George Simion.

El l-a catalogat apoi pe Nicuşor Dan ca fiind „securist”, „nazist”, „marxist”, „coldist” şi „soroşist”.

La acel moment, Asociaţia SuntAutist a condamnat ferm limbajul lui Simion, apreciind că această declaraţie nu este doar lipsită de respect faţă de o persoană publică, ci reprezintă o ofensă gravă şi directă la adresa tuturor persoanelor autiste.

Folosirea termenului „autist” într-un context peiorativ reflectă o atitudine profund discriminatorie, care contribuie activ la stigmatizarea unei comunităţi deja marginalizate, a transmis asociaţia.

Ulterior, Simion a mai folosit același apelativ la adresa lui Nicușor Dan într-un comentariu lăsat pe TikTok, la postarea unui susținător din diaspora.

„Dacă răspunde domnul Simion, mă întorc în țară chiar dacă nu-l recunosc pe Nicușor ca președinte”, a scris un tânăr pe TikTok. Iar șeful AUR a răspuns: „Mai rămâi momentan acolo. Să scăpăm de autist!”

