Live TV

George Simion îl face încă o dată „autist” pe președintele Nicușor Dan: „Suntem de râsul lumii”

Data actualizării: Data publicării:
George Simion
George Simion. Foto: Profimedia Images

George Simion îl numeşte din nou „autist” pe Nicuşor Dan, într-un mesaj postat sâmbătă pe contul său de Facebook. Șeful AUR a mai folosit acest apelativ la adresa președintelui în timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale de anul trecut, dar și într-un comentariu pe TikTok. 

„V-am spus că e autist şi nu m-aţi crezut. I-aţi crezut pe cei care vă spuneau că dobor euro şi toată economia, că scot România din UE şi din NATO. Puteam fi ca Polonia, acum suntem de râsul lumii”, este mesajul postat de Simion pe Facebook.

După numai o oră, postarea avea 20.000 de reacţii, peste 2.300 de comentarii şi 1.500 de distribuiri.

Nu este pentru prima oară când Simion foloseşte acest termen la adresa lui Nicuşor Dan.

În campania pentru alegerile prezidenţiale din 18 mai, la Bruxelles, o jurnalistă i-a cerut lui George Simion detalii despre întâlnirile avute cu politicienii belgieni.

„Aveţi un candidat pe care îl susţineţi, e autist, săracu’!”, a răspuns, nervos, George Simion, cu trimitere la Nicuşor Dan.

„Este intolerabil să jigneşti sute de mii de copii şi adulţi cu tulburări de spectru autist din România”, a replicat Nicuşor Dan.

Ulterior, George Simion şi-a cerut scuze, însă, în acelaşi mesaj, a lansat noi etichete jignitoare la adresa lui Nicuşor Dan. „Nu cred că am folosit termenul corect şi îmi cer scuze faţă de persoanele neurodivergente”, a declarat George Simion.

El l-a catalogat apoi pe Nicuşor Dan ca fiind „securist”, „nazist”, „marxist”, „coldist” şi „soroşist”.

La acel moment, Asociaţia SuntAutist a condamnat ferm limbajul lui Simion, apreciind că această declaraţie nu este doar lipsită de respect faţă de o persoană publică, ci reprezintă o ofensă gravă şi directă la adresa tuturor persoanelor autiste.

Folosirea termenului „autist” într-un context peiorativ reflectă o atitudine profund discriminatorie, care contribuie activ la stigmatizarea unei comunităţi deja marginalizate, a transmis asociaţia.

Ulterior, Simion a mai folosit același apelativ la adresa lui Nicușor Dan într-un comentariu lăsat pe TikTok, la postarea unui susținător din diaspora.

„Dacă răspunde domnul Simion, mă întorc în țară chiar dacă nu-l recunosc pe Nicușor ca președinte”, a scris un tânăr pe TikTok. Iar șeful AUR a răspuns: „Mai rămâi momentan acolo. Să scăpăm de autist!”

 

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
jandarmi pe strada
1
Bolojan propune ca o treime dintre cei 10.000 de jandarmi care asigură paza instituțiilor...
george simion
2
George Simion acuză Netflix de propagandă și cere românilor să-și anuleze abonamentele...
ID282278_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu
3
Patru șefi la doar 14 angajați, într-o direcție a Ministerului Agriculturii. Explicația...
sofer, volan
4
Un român a dat examenul pentru permis auto de 20 de ori și a câștigat zeci de mii de...
Printul William
5
„Voi schimba monarhia când voi ajunge rege”. Declarațiile emoționante făcute de Prințul...
Nu se mai ascund: ”cea mai frumoasă actriță de la Hollywood”, de mână cu noul partener după ce a anulat nunta
Digi Sport
Nu se mai ascund: ”cea mai frumoasă actriță de la Hollywood”, de mână cu noul partener după ce a anulat nunta
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Protest Rally In Tbilisi, Georgia
Proteste în Georgia. Manifestanții au încercat să intre în palatul...
eugen radulescu la o sedinta
Oficial BNR: Oamenii vor fi nemulţumiţi nu pentru că au strâns...
soldați pe front în ucraina
Putin încearcă să „mute liniile roșii” ale NATO, avertizează un...
oprescu politie
Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu, reţinut de polițiști lângă...
Ultimele știri
Netanyahu spune că speră să anunţe eliberarea tuturor ostaticilor din Gaza „în zilele următoare”
Plimbare cu trotineta electrică, doar cu asigurare. ASF susține introducerea unei astfel de obligații
Semnele care anunță un infarct sau AVC. Ce arată un nou studiu
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
donald trump da noroc cu nicusor dan
Cristian Diaconescu: Lucrăm pentru o întâlnire Donald Trump – Nicușor Dan. Președintele dorește o vizită de substanță, nu de imagine
rcw-2025-bucharest
Președintele Nicușor Dan, alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, la un eveniment cultural din Capitală
George Simion
AUR prezintă propriul raport privind anularea alegerilor și spune că președintele Dan întrunește toate condițiile pentru a fi suspendat
costiuc simion
„Partidul surpriză” din R. Moldova riscă să fie scos din Parlament din cauza lui Simion. Decizia va veni de la Curtea Constituțională
Nicușor Dan.
Nicușor Dan a promulgat legea privind activitatea ANRE, ASF și ANCOM: „Este un pas înainte spre o administrație corectă”
Partenerii noștri
Pe Roz
Julia Roberts, despre viața de acasă, după ce cei trei copii ai săi s-au mutat: "Nu știu dacă să plâng acum e...
Cancan
România, LOVITĂ de un nou ciclon mediteranean! Ce se întâmplă începând de duminică, 5 octombrie 2025
Fanatik.ro
Giovanni Becali, şantajat prin telefon: „Mi-au cerut 5000 de euro să nu îmi dea numărul pe TikTok”
editiadedimineata.ro
De ce rățușca de cauciuc te ajută să rezolvi problemele
Fanatik.ro
Surpriza lui Mircea Lucescu, transfer în iarnă la FCSB?! Antrenorul a vorbit despre mutare: „Avem cu cine să...
Adevărul
Jurnalistul Charlie Ottley experimentează „aromele României”. Stă în beznă de trei zile: „În Marea Britanie...
Playtech
Până la 525 de lei pentru pensionari înaintea sărbătorilor de iarnă. Românii care beneficiază
Digi FM
Minodora, imagini impresionante înainte și după ce a slăbit 40 de kilograme. Fanii au reacționat: „Asta...
Digi Sport
După super-golul din lovitură liberă, Ianis Hagi a fost iar decisiv în Turcia! Nota primită
Pro FM
Céline Dion, răvășitoare într-un clip care a făcut furori pe rețelele sociale: „Sunt vie!” Artista a fost...
Film Now
Jeremy Allen White este Bruce Springsteen în „Deliver Me From Nowhere”. Reacția lui „The Boss”, după ce a...
Adevarul
Țările din Balcani, lovite de exodul populației: „Când poți câștiga de trei ori mai mult, de ce ai rămâne...
Newsweek
Bolojan spune câți bani pierd pensionarii la pensie anul viitor. Nu vor fi creșteri nici în 2027
Digi FM
Mesaje de Ziua Educației pentru profesori. Urări și felicitări pentru profesori și învățători
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
Cum să-i întărești sistemul imunitar câinelui tău toamna. Trucul oferit de un medic veterinar
Film Now
Aventura care le-a distrus mariajele. John Malkovich, declarații rare despre legătura cu Michelle Pfeiffer la...
UTV
Andreea Bălan și George Burcea, surpriză după cinci ani de la divorț. Foștii soți, fotografiați împreună cu...