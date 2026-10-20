Președintele AUR, George Simion, le-a transmis marți, în Parlament, la votul pentru Guvernul Niculescu, parlamentarilor să nu se murdărească și să nu voteze acest guvern, despre care a spus că nu va face decât să continue sărăcirea populației. În discursul său, liderul AUR a cerut și „libertate pentru Călin Georgescu”, „un om ales de popor”.

„Noi nu suntem trădători, cum sunt alţii care comentează, dar nu prea se prezintă. Fac un apel către toţi parlamentarii cu coloană vertebrală. Sunt câţiva şi pe la liberali şi o să conteze foarte mult fiecare cum votează. Nu vă murdăriţi şi nu votaţi acest guvern. Nu va face decât să continue sărăcirea populaţiei. Rămâneţi loiali celor care v-au votat. Rămâneţi loiali poporului român”, a spus Simion în plen.

El s-a adresat premierului interimar Ilie Bolojan: „Mă uit în ochii dumneavoastră: Cu ce vă au la mână? Cu ce vă şantajează? Nu vă mai ascundeţi în spatele unor cuvinte mari, pe care le-am auzit şi de la domnul Grindeanu mai devreme, responsabilitate, stabilitate. De fapt, ce faceţi voi astăzi aici? Şi mă uit la voi cum vă uitaţi cu ură. Ce faceţi voi aici se cheamă trădare”.

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„Libertate pentru Călin Georgescu”

„De cinci luni de zile vă jucați de-a poliția politică și hărțuiți proprii cetățeni. Așa că o zic chiar clar și tare de la tribuna acestui Parlament, libertate pentru Călin Georgescu”, a spus Simion, în discursul său.

„Vai, ce vă excitați când auziți numele ăsta. Un om ales de popor, nu?”, a mai adăugat Simion.

„E de râs dacă n-ar fi de plâns. Mie mi s-a rupt inima când am văzut pe soția domnului Georgescu, o mamă cu copii (…) O mamă care riscă să fie dată afară din casă prin niște sechestre abuzive. Mă așteptam să văd o femeie disperată, dar n-am văzut asta. Am văzut o femeie care luptă pentru soțul și familia ei. Am văzut o femeie hotărâtă, puternică, luptătoare. Așa trebuie să fie și România noastră”, a completat liderul AUR.

Editor : C.S.