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Video AUR părăsește sala înainte de votul pentru Guvernul Veștea. George Simion: „Nu mai putem sta cu coloana îndoită”

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George Simion. Foto Digi24
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Din articol
AUR părăseşte plenul

George Simion a anunțat luni seară, înaintea votului de învestitură din Parlament pentru Guvernul Veștea, că parlamentarii AUR vor părăsi sala de plen. Liderul formațiunii a acuzat partidele aflate la guvernare de „trădare” și a susținut că România traversează o criză democratică, reiterând că AUR nu va susține Executivul propus.

În discursul susţinut înainte de vot, George Simion a criticat dur actuala situaţie politică şi a făcut referire la anularea alegerilor.

„Din păcate, România a ajuns pe ultimul şi penultimul loc în toate topurile din UE. Ni s-a promis libertate şi democraţie, iar România a ajuns primul stat din Uniunea Europeană unde sunt anulate alegerile”, a declarat liderul AUR.

„Parlamentul României şi politica au devenit sinonime cu trădarea”, a spus Simion.

AUR părăseşte plenul

Liderul AUR a transmis că formaţiunea sa nu poate susţine actuala formulă de guvernare şi a făcut apel la „demnitate” şi „un alt viitor”.

„Mă uit către poporul român şi îi spun că trebuie să ne croim alt viitor. Nu mai putem sta cu coloana îndoită, să fim conduşi de nişte trădători. Trebuie să stăm drepţi, în picioare, demni şi mândri de ceea ce am fost şi suntem”, a afirmat acesta.

Simion a precizat că nu le impune colegilor de partid cum să voteze, însă a anunţat ieşirea sa şi a unei părţi din grupul parlamentar din sală.

„Nu voi obliga niciun coleg să voteze într-un fel sau altul, însă eu şi toţi oamenii din această sală, care nu sunt trădători, ne ridicăm în picioare şi părăsim această sală sinonimă cu trădarea”, a mai spus liderul AUR.

Înainte de discursul din Parlament, George Simion condiţionase susţinerea Guvernului Veștea de „clarificări” din partea preşedintelui Nicușor Dan şi ameninţase inclusiv cu reluarea procedurii de suspendare a şefului statului.

Editor : Ș.A.

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