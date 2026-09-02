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George Simion intervine în scandalul locurilor din Biroul permanent: „Care e abuzul? Ni se cuveneau”

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Liderul AUR George Simion. Foto Digi24
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George Simion susține că nu a existat nicio negociere pentru funcțiile obținute de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) în Biroul Permanent al Camerei Deputaților, pentru că, de fapt, cele două locuri obținute în plus de AUR „li se cuveneau”.

„Ce loc am primit? În momentul acesta, avem patru reprezentanți în Biroul Permanent din 12. Până acum aveam doi. Votul românilor pentru partidele suveraniste a fost undeva la 33%, adică noi avem o treime din Biroul Permanent”, a declarat George Simion, într-o conferință de presă susținută la Parlament.

Liderul AUR a subliniat că, în primele două sesiuni parlamentare, majoritatea PSD-PNL-USR-UDMR „ilegal, încălcând orice cutumă”, a atribuit doar două locuri partidului condus de George Simion. 

„De ce se dau peste cap? Ce s-a întâmplat? Care e abuzul? Nu am primit nimic, ni se cuveneau, și nu s-a respectat acest lucru pentru că exista o majoritate care a considerat să ne sfideze, cu locurile în birourile permanente, cu spațiile de aici, cu chestiunile care țin de pondere parlamentară în anumite instituții, vedeți aici, cu locurile în SRR și TVR”, a adăugat Simion. 

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Editor : M.G.

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