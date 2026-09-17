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Video George Simion, întrebat dacă s-a întâlnit cu Nicușor Dan la Vila Lac: „Următoarea întrebare, vă rog”

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nicusor dan george simion consultari cotroceni
Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
„AUR nu poate vota în Parlament decât un Guvern din care face parte” „De trei luni vă tot povestesc” „Eu nu sunt mincinos și nu îmi trădez electoratul”

Președintele AUR George Simion nu a oferit, joi, un răspuns clar atunci când a fost întrebat dacă s-a întâlnit cu Nicușor Dan la Vila Lac, înaintea votului pentru învestirea Guvernului Adrian Veștea, răspunzând „Următoarea întrebare, vă rog”, o replică care amintește de celebra formulă „Altă întrebare” folosită de Florin Iordache în 2017, în timpul controverselor privind OUG 13.

Întrebat în 2017 dacă Liviu Dragnea, la acea vreme președinte al PSD, va beneficia de modificările privind abuzul în serviciu și favorizarea infractorului, ministrul Justiției de atunci Florin Iordache a răspuns „Nu...”, după care a adăugat „Nu m-au interesat date din dosar. Altă întrebare”. Fostul social-democat care în prezent e președintele Consiliului Legislativ, Florin Iordache a repetat replică „Altă întrebare” de 24 de ori în conferința de presă de după adoptarea OUG 13.

Jurnaliștii l-au întrebat, joi, pe George Simion dacă, în cadrul consultărilor, au fost discuții despre o așa-numită „metodă suedeză”, prin care un partid poate susține din Parlament un Guvern fără să facă parte oficial din Executiv, dar să obțină susținerea unor măsuri.

„Mă scuzați, dar nu știu despre ce metodă vorbiți”, a răspuns Simion.

Întrebările au venit în contextul informațiilor apărute în spațiul public privind o presupusă întâlnire informală între liderul AUR și Nicușor Dan la Vila Lac. Potrivit unei informații publicate de HotNews, întâlnirea ar fi avut loc înaintea votului pentru învestirea Guvernului Veștea, iar Simion i-ar fi prezentat președintelui o formulă prin care AUR să susțină Guvernul fără a primi ministere, dar cu posibilitatea de a participa la deciziile importante ale Executivului. Informația este atribuită unor surse parlamentare.

„AUR nu poate vota în Parlament decât un Guvern din care face parte”

Întrebat despre aceste informații, Simion a făcut trimitere la poziția exprimată de președintele Nicușor Dan și a reafirmat condiția AUR pentru susținerea unui Guvern.

„Eu vreau să vă spun că Nicușor Dan a negat orice întâlnire care ar fi avut loc, iar AUR nu poate vota în Parlament decât un Guvern din care face parte cu reprezentare la nivel de miniștri și cu un prim-ministru agreat de către AUR”, a declarat liderul AUR.

Jurnaliștii l-au întrebat apoi direct dacă, în condițiile în care Nicușor Dan a negat întâlnirea, o neagă și el.

„Următoarea întrebare, vă rog”, a răspuns Simion.

„De trei luni vă tot povestesc”

Întrebat din nou dacă s-a întâlnit cu președintele României la Vila Lac, liderul AUR nu a oferit un răspuns de tip „da” sau „nu”.

„De trei luni vă tot povestesc, și cred că toată lumea a ajuns să înțeleagă și să îmi dea dreptate pentru felul nedemocratic prin care voiau să impună Guvernul Veștea, creând mai multe probleme”, a spus George Simion.

Reporterii au insistat: „Domnule Simion, ar fi fost simplu să spuneți da sau nu, v-ați văzut sau nu cu Nicușor Dan?”

„Eu am făcut afirmațiile la momentul respectiv”, a răspuns acesta.

Întrebat dacă nu s-a întâlnit cu șeful statului, dar a discutat cu el, Simion a spus: „Tocmai ne-am ridicat de la masă și am discutat”.

La precizarea jurnalistului că întrebarea se referă la o eventuală discuție avută înaintea consultărilor oficiale de la Cotroceni, liderul AUR a revenit la declarațiile sale anterioare.

„Eu nu sunt mincinos și nu îmi trădez electoratul”

„Am spus la momentul respectiv. Unii au catalogat afirmațiile mele ca fiind minciuni. Eu nu cred că este constructiv să ne certăm - tu minți, tu minți. Țara este într-o situație grea”, a declarat Simion.

„Eu îmi susțin și îmi apăr toate afirmațiile spuse anterior. În ciuda una și altora, vă spun că eu nu sunt mincinos și nu îmi trădez electoratul”, a continuat președintele AUR.

Simion a susținut că formațiunea pe care o conduce își respectă mandatul primit de la alegători.

„Cred că, prin partidul pe care îl reprezentăm, suntem singurii care nu ne trădăm alegătorii și facem exact ce vor alegătorii noștri”, a afirmat el.

La final, liderul AUR a făcut un apel către jurnaliști să nu mai folosească, în opinia sa, o abordare pe care o consideră denigratoare la adresa unei părți a electoratului.

„Fac un apel la dumneavoastră - să nu mai diabolizați o parte importantă a societății românești, care chiar dacă provine din mediul rural, chiar dacă unii dintre ei nu au studiile necesare cum au poate unii votanți ai USR, sunt și ei români și nu trebuie batjocoriți”, a spus Simion.

„Am văzut aceste tendințe în presa din România și cred că e momentul să spunem stop cu toții”, a încheiat liderul AUR.

Consultările de joi de la Cotroceni au avut ca obiect desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru. Delegația AUR a fost formată din George Simion, Dan Dungaciu și Petrișor Peiu.

Editor : Ana Petrescu

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