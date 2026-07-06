George Simion, mesaj pentru Nicuşor Dan și Ilie Bolojan

Preşedintele Alianţei pentru Unirea Românilor, George Simion, i-a transmis luni un mesaj şefului statului, Nicuşor Dan, cerându-i să numească un premier.

Totodată, liderul AUR i-a solicitat premierului interimar, Ilie Bolojan, să plece de la Palatul Victoria.

„Ceasul 12: Nicuşor, nominalizează un premier ACUM! Bolojan, pleacă din Palatul Victoria. Români, HAI!”, a scris el pe Facebook.

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Pe 1 iulie, Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a decis demararea procesului de suspendare a lui Nicuşor Dan şi începerea procedurilor pentru organizarea alegerilor anticipate.

Decizia a fost luată de Consiliul Naţional de Conducere (CNC) al AUR în cadrul şedinţei extraordinare organizate la Alexandria, Teleorman.

Cei 135 de membri ai CNC AUR prezenţi la şedinţă au votat, în unanimitate, demararea procedurii de suspendare a preşedintelui Nicuşor Dan şi începerea dialogului cu celelalte forţe politice în acest sens.

Printre motivele care stau la baza acestui demers, precizează AUR, se numără „excluderea unei părţi importante dintre români din luarea deciziilor care privesc viitorul României, dar şi refuzul privind nominalizarea celei de-a doua propuneri de prim-ministru, aşa cum este constituţional”.

Editor : B.P.