George Simion: „Ne putem asuma o guvernare atâta timp cât AUR este acceptat să desemneze premierul”

Președintele AUR, George Simion, a spus că partidul pe care îl conduce este dispus să-și asume guvernarea, după căderea Guvernului Bolojan la moțiunea de cenzură, dacă AUR este acceptat să desemneze premierul. Simion a mai spus însă că nu va merge la consultările oficiale de la Cotroceni, dacă președintele Nicușor Dan nu îi va chema și la discuțiile informale care vor avea loc înainte.

„Ne putem asuma o guvernare atâta timp cât AUR este acceptat să desemneze premierul. În ordinea constituțională, primul partid trebuie să desemneze o majoritate, după care AUR să desemneze un premier”, a spus Simion într-o conferință de presă, fără a spune însă cine ar putea ocupa această funcție.

El a adăugat că AUR nu va susține un premier PSD.

„Noi suntem dispuși să intrăm la guvernare, dar nu în orice condiții, și suntem dispuși să corectăm erorile Guvernului Bolojan comise de toate partidele”, a mai spus Simion.

El a criticat decizia lui Nicușor Dan de organiza „discuții informale” cu partidele înainte de consultările oficiale.

„Atâta timp cât nu vom fi convocați de președintele României la consultările reale pentru a găsi soluții pentru ieșirea din criză, noi nu vom fi idioți utili. Nu ne vom duce la consultări formale ca să mimeze respectarea Constituției. Dacă consultările formale și reale se vor purta cu al doilea partid al țării după alegerile din decembrie, vom participa, însă să fim invitați la spartul târgului, în condițiile în care ei se înțeleg pe sub masă, nu, mulțumim”, a mai spus Simion.

Editor : M.B.