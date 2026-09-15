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George Simion: Nicușor Dan nu e în stare să numească un premier. În ultimele 4 luni a fost mai interesat să treacă Codul urbanismului

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george simion nicusor dan consultari cotroceni
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Liderul AUR George Simion a declarat, marți seară, că „Nicușor Dan în continuare nu e în stare să numească un premier și nu e în stare să conducă țara”, iar „în ultimele 4 luni a fost mai interesat de a trece prin Parlament Codul urbanismului, pentru că el a rămas la vechile lui obsesii legate de arhitectura Bucureștiului”. 

„Cu mâna lui Nicușor Dan a trecut moțiunea de cenzură, cu implicarea lui directă. De la Palatul Cotroceni s-a dat verde pentru căderea guvernului Bolojan. (...) 

Nicușor Dan în continuare nu e în stare să numească un premier și nu e în stare să conducă țara. În ultimele 4 luni a fost mai interesat de a trece prin Parlament Codul urbanismului, pentru că el a rămas la vechile lui obsesii legate de arhitectura Bucureștiului, unde nu cred că și-a adus un aport prea mare, în loc să fie conștient că are cheile de la Palatul Cotroceni. 

Un procedeu constituțional sunt alegerile anticipate sau cealaltă opțiune, dacă insistă, să constatăm încălcarea flagrantă a Constituției și să ajungem la suspendare”, susține George Simion într-un interviu cu Marius Tucă, difuzat marți seară la Gândul. 

Editor : Alexandru Costea

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